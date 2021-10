Beursblik: Degroof Petercam haalt Arcadis van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het advies voor Arcadis verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel juist van 45,00 naar 49,00 euro ging. Na enkele sterke kwartalen, schiet Arcadis ditmaal tekort, zo stelde analist Luuk van Beek na de kwartaalcijfers van het bedrijf. De vergelijkingsbasis wordt daarbij steeds moeilijker, waardoor Arcadis de resultaten op jaarbasis niet zag verbeteren na een "zeer sterk" derde kwartaal in 2020. Ook voor het vierde kwartaal is de vergelijkingsbasis zeer moeilijk volgens Van Beek, maar minder uitdagend dan in het derde kwartaal. Arcadis blijft verder op schema liggen om zijn doelstellingen te halen, aldus Degroof Petercam. Op basis van de hoge waarderingen van sectorgenoten, verhoogde Van Beek zijn koersdoel voor Arcadis. De analist zag het aandeel met 180 procent stijgen sinds Degroof Petercam een koopadvies plakte op Arcadis. Zelfs met het nieuwe koersdoel is het opwaartse potentieel evenwel beperkt, aldus Van Beek. Zodoende haalde hij Arcadis van de kooplijst. Het aandeel daalde donderdagochtend met 11,1 procent tot 41,08 euro. Bron: ABM Financial News

