Fikse winstgroei TotalEnergies

Beeld: Total

(ABM FN-Dow Jones) TotalEnergies heeft in het derde kwartaal de winst stevig zien stijgen, zoals ook verwacht. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Franse energiereus. CEO Patrick Pouyanné wees op het wereldwijde economisch herstel, vooral in Azië, dat de energieprijzen flink opdreef. De gasprijzen in Azië en Europa stegen met meer dan 85 procent, aldus de CEO. Maar ook olie werd 7 procent duurder. Total boekte een aangepaste winst van 4,8 miljard dollar, dat is bijna zes keer meer dan in het derde kwartaal van 2020. Na drie kwartalen ligt deze winst op 11,2 miljard dollar, een stijging van ruim vier keer op jaarbasis. De operationele kasstroom steeg met 30 procent naar 5,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

