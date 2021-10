Licht lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent hoger op 816,91 punten.

De Amsterdamse beurs zal net als omringende beurzen vermoedelijk een stapje terug doen vandaag, nadat het de S&P 500 en Dow Jones-index op dinsdag nipt lukte om nieuwe records in de boeken te zetten. Het sentiment werd bepaald door solide bedrijfscijfers en optimistische consumentencijfers. Dinsdag bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen te zijn toegenomen in oktober en werden er fors meer nieuwbouwwoningen verkocht in september, nadat in augustus de huizenprijzen iets minder hard stegen dan een maand eerder.

Tot dusver overtreft het cijferseizoen de verwachtingen in de markt, hetgeen de beurzen hielp in het herstel na een tegenvallende septembermaand.

Vooral de resultaten van grote banken, consumentenbedrijven en fabrikanten werden goed ontvangen. Zorgen over de arbeidsmarkt en inflatie verschoven juist wat naar de achtergrond nu het optimisme over het economisch herstel toeneemt.

"De coronabesmettingen nemen af, de macrocijfers zijn goed en tot dusver zijn de resultaten over het derde kwartaal positief", zo oordeelde CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth. "De conclusie is dat koersdipjes in de markt, nog steeds direct worden opgevuld."

Beleggers kregen dinsdag een blik op de techindustrie. Microsoft, Twitter, Google-moeder Alphabet en Robinhood kwamen met cijfers nabeurs. Aandelen Microsoft en Twitter koersten in de handel nabeurs hoger, terwijl Alphabet en Robinhood juist een stapje terugdeden. AMD kon dinsdag zelfs opnieuw de omzetverwachting verhogen. In Europa verhoogde BASF vanochtend de outlook.

"Het lijkt erop dat de stijging van de winsten per aandeel de door ons verwachte 30 procent dit kwartaal zal overtreffen", zei CIO Mark Haefele van UBS. Hij ziet geen reden om zijn verwachting van 45 procent winstgroei dit jaar te herzien. Voor 2022 is hij gematigder met 10 procent. "Onze koersdoelen voor de S&P 500 index voor juni en december 2022 blijven onveranderd 4.800 en 5.000 punten. Een solide winstgroei blijft de basis van onze outlook", aldus Haefele.

De olieprijs is dinsdag verder gestegen tot het hoogste niveau sinds oktober 2014. Een december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent hoger op 84,65 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Er is weinig dat de olieprijs kan afbuigen van hun opwaartse beweging op de korte termijn", zei Louise Dickson van Rystad Energy. Ook zij denkt dat OPEC+ niet van plan is om zijn beleid aan te passen. De volgende vergadering van OPEC en bondgenoten is op 4 november. In de Aziatische handel vanochtend liepen de olieprijzen met 0,7 procent terug.

De euro/dollar noteerde op 1,1602. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1598 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1595 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het derde kwartaal de eigen outlook ruim gehaald. Voor het lopende vierde kwartaal rekent ASMI op 470 tot 500 miljoen euro aan omzet en circa 600 miljoen euro aan orders. De analistenconsensus rekende op een omzet van 456 miljoen euro.

Deutsche Bank heeft het advies voor Besi verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 72,00 naar 84,00 euro ging.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien stabiliseren en verwelkomde meer leden en opende weer clubs.

Corbion heeft in het derde kwartaal en ook in de eerste negen maanden van 2021 de omzet zien stijgen, hoewel het resultaat daalde. De outlook voor 2021 werd iets aangescherpt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index steeg dinsdag 0,2 procent tot 4.574,79 punten, technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 15.245,72 en de Dow Jones-index werd fractioneel meer waard op 35,756,88 punten.