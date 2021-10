Rood domineert Europese beurzen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur op verlies, hoewel de dalingen meevielen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 467,61 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 15.503,62 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een daling van 0,8 procent op 6.674,94punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent lager op 7.217,87 punten.

"Tegenvallende macrocijfers uit China vanochtend, wegen op het sentiment in Europa", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het Chinese bruto binnenlands product steeg op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 5,1 procent.

De Chinese cijfers voeden volgens analisten van Monex Europe de aanhoudende zorgen over de aanvoerketen. Samen met inflatiezorgen drukte dit vanochtend op de aandelenmarkten, aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank.

De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarbij Brent-olie tussentijd zelfs boven de 85 dollar per vat noteerde. De olieprijzen stegen nadat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag een "enorme" omschakeling naar ruwe olie onder elektriciteitsproducenten opmerkte, aangezien de tekorten aan aardgas, vloeibaar aardgas en steenkool aanhouden.

De olieprijs zag later op de dag een deel van de winsten vervliegen, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energie-agentschap EIA bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie een week eerder voor de derde opeenvolgende week zijn gestegen. In de handel vanochtend trokken de olieprijzen weer flink aan met een plus van circa procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1579. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1606 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1599 op de borden.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een tweetal cijfers geagendeerd. Voorbeurs verschijnen industriële productiecijfers van september, gevolgd door vertrouwensdata onder huizenbouwers. In Europa is de agenda leeg.

Bedrijfsnieuws

Philips leverde in Amsterdam aanvankelijk ruim twee procent in na cijfers, die conform de consenusverwachting waren. Gedurende de ochtend werd het verlies teruggebracht tot 1,4 procent. Philips rekent voor 2021 inmiddels op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge. Philips rekende eerder nog op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten.

Umicore herziet licht haar vooruitzichten voor 2021 en verwacht nu dat de aangepaste EBIT 1 miljard euro zal benaderen. Eerder werd nog uitgegaan van een aangepaste EBIT van meer dan 1 miljard euro. De herziening weerspiegelt de recente daling van de PGM-prijzen, zoals rhodium en palladium, alsook een sterker dan verwachte impact van de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders voor de autoproductie. Het aandeel verloor in Brussel 3,9 procent en was daarmee een van de grootste dalers in de Eurostoxx 600.

Ook Remy Cointreau bleek een grote daler met 2,2 procent.

In Frankfurt ging Deutsche Bank aan de leiding met een bescheiden winst van 0,8 procent.

Europese luxe-aandelen staan maandag onder druk, na berichten dat China een vermogensbelasting wil invoeren. Kering verloor vanochtend in Parijs 2,7 procent, terwijl LVMH 2,9 procent daalde en Hermes 2,1 procent inleverde. Swatch en Burberry gaven circa 1,5 procent prijs. Afgelopen weekend meldde persbureau Reuters op basis van een essay in Qiushi, een academisch tijdschrift van de Communistische Partij, dat de Chinese president Xi Jinping wil aansturen op het invoeren van een vermogensbelasting om de welvaartsverschillen in het land aan te pakken.

China overweegt om mediabedrijven als Tencent en ByteDance hun content ook te laten delen met rivalen, zo schreef persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. Het aandeel Prosus, dat een belang heeft in Tencent, daalde in Amsterdam 1,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.471,37 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 35.294,76 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.897,34 punten.