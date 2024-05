AEX toch hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger op 901,32 punten, terwijl de Midkap nagenoeg vlak opende. Onder de hoofdaandelen gingen Ahold Delhaize aan kop met een winst van 3,2 procent. Ahold Delhaize boekte in het eerste kwartaal een iets hogere omzet, terwijl de marge ook hoger uitviel dan voorzien. De supermarktketen herhaalde de outlook voor heel 2024. Analist Frederick Wild van zakenbank Jefferies was te spreken over de cijfers en wees vooral op de meevallende prestaties in de VS. Heineken kon 1,4 procent beschrijven na meevallende cijfers bij sectorgenoot AB Inbev. In Brussel won Inbev ruim 4 procent. De chippers ASML, ASMI en Besi begonnen zwak aan de dag en verloren tussen de 0,1 en 0,7 procent. In de AMX won Air France -KLM en CTP 0,9 procent. SBM Offshore kon 0,3 procent bijschrijven, na meevallende cijfers. Het bedrijf boekte een omzetgroei ten opzichte van vorig jaar en handhaafde de outlook voor 2024. AMG verloor ruim 5 procent , na tegenvallende cijfers die gisteren nabeurs werden gepubliceerd. In de AScX wonnen Ebusco, SIF en Vivoryon 1,2 procent en daalde Pharming 1,6 procent na cijfers, ondanks een flinke omzetstijging. Bron: ABM Financial News

