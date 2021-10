Beursblik: ING verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor CTP verhoogd van 18,00 naar 22,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Francesca Ferragina bezocht diverse magazijnen van CTP en was daarvan onder de indruk. De analist ziet de vraag naar logistiek vastgoed zo aantrekken, dat de stijgende kosten voor de ontwikkeling van dergelijke complexen kunnen worden doorberekend aan huurders. Het rendement op de ontwikkeling van panden van 11 tot 12 procent blijft daarmee veilig voor CTP, aldus Ferragina. ING verhoogde de ramingen voor de EPRA-winst per aandeel met zes procent voor heel 2021 en met 8 procent voor 2022. De bank wees op een positieve herwaardering van vastgoed met 600 miljoen euro dit jaar. De recente transacties in de markt leggen volgens de analist de verborgen waarde van CTP bloot. Het is volgens ING ook een eerste teken dat de logistieke vastgoedmarkt meer liquide en volwassen wordt. Het aandeel CTP steeg maandag met 0,5 procent tot 20,20 euro. Bron: ABM Financial News

