Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager, omdat beleggers nog altijd niet gerust zijn over de snelheid waarmee de prijzen stijgen en de risico's hiervan voor het monetaire beleid van de grote centrale banken.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 455,00 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,4 procent op 15.140,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van eveneens 0,4 procent met een stand van 6.541,87 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,5 procent naar 7.109,74 punten.

Voor vandaag was vooral de Duitse ZEW-index over oktober een punt van aandacht. De verwachtingsindex daalde in september al fors, en in oktober ging deze nog eens van 26,5 naar 22,3, waar door economen een stand van 24,00 was verwacht.

In de Verenigde Staten is het dinsdag met macro-economische publicaties rustig gesteld. Aan het begin van de middag wordt het vertrouwen in het kleinbedrijf over september gepubliceerd, in de tweede middaghelft volgen de vacatures over augustus.

Op de sprekersagenda staan vandaag de president van de Wereldbank David Malpass en de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het groen op 80, dollar, terwijl voor een november-future Brent 83, dollar werd betaald, een stijging van 0, procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1561. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1559 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1557 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Franse bank Société Générale zal de retailactiviteiten fuseren met Crédit du Nord, hetgeen een verlies van 3.700 banen in de komende jaren met zich meebrengt. De koers van het aandeel Société Générale noteerde 0,7 procent lager.

EasyJet heeft in het afgelopen kwartaal het verlies fors teruggebracht en is positief gestemd over het komende boekjaar. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 2,4 procent. Ook andere luchtvaartmaatschappijen hadden het lastig. Zo verloor de koers van het aandeel Air France-KLM 1,7 procent.

Outokumpu heeft in het derde kwartaal meer winst behaald dan verwacht. De koers van het aandeel Outokumpu noteerde 4,1 procent hoger.

In Parijs viel er bij de plussen weinig opzienbarends te melden. Aan de rode zijde van de hoofdaandelen moet de koers van het aandeel Safran meer dan 3 procent prijsgeven, gevolgd door ArcelorMittal, dat 1,9 procent daalde.

In Frankfurt noteerde ongeveer de helft van de koersen onder het slot van maandag, onder aanvoering van die van MTU Aero Engines. Daar werd ook meer dan 3 procent ingeleverd. De meeste winst was hier weggelegd voor het aandeel Hellofresh, dat 2,6 procent opliep.

In Londen daalden de mijnbouwersaandelen Anglo American, Antofagasta en BHP met 1 tot 2 procent in koers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 verloor maandag 0,7 procent bij een slot van 4.361,19 punten en Dow Jones index verloor eveneens 0,7 procent tot 34.496,06 punten. De Nasdaq leverde 0,6 procent in bij een slotstand van 14.486,20 punten.