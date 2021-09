ABN Amro compenseert te hoge variabele rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat consumenten die te veel rente betaalden voor hun consumptieve lening compenseren, en treft daarvoor een voorziening van 250 miljoen euro. Dat maakte de bank maandag bekend. De regeling die de bank trof met de Consumentenbond biedt aan alle betrokken klanten in één keer een oplossing, stelde de bank maandag. Voor de meeste consumenten zal het gaan om een bedrag tussen 50,00 en 1.750,00 euro. Voor het einde van het jaar zullen de eerste klanten worden gecompenseerd. Enkele details moeten nog worden uitgewerkt, volgens ABN AMRO. De compensatie geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten bij ABN AMRO, ALFAM en ICS vanaf 1 januari 2008. Ongeveer 15 procent van de klanten met zo'n krediet komt in aanmerking voor compensatie. "We zijn blij dat de bank zijn verantwoordelijkheid neemt. Het waren pittige onderhandelingen, maar er is een nette regeling uitgekomen waarmee de bank op een juiste manier zijn fouten herstelt", zei directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. "De klant had op bepaalde momenten mogen verwachten dat de variabele rente op zijn doorlopend consumptief krediet meebewoog met de marktrente. Daar waar dit onvoldoende is gebeurt, zetten we dit recht", aldus de bank. Aan de regeling ging een uitspraak van klachtencommissie Kifid vooraf.

In augustus trof Rabobank al een vergelijkbare regeling. Bron: ABM Financial News

