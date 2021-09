Campbell Soup overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt ondanks een lagere omzet. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse soepreus. De fabrikant presteerde beter dan analisten hadden verwacht. CEO Mark Clouse sprak van een positieve afsluiting van een solide jaar, "waarin we met succes door een moeilijke markt hebben genavigeerd", zei hij. Campbell Soup boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 288 miljoen dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, in vergelijking met 86 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,55 dollar, tegenover 0,63 dollar per aandeel vorig jaar. De omzet daalde wel, van 2,1 miljard dollar naar 1,9 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 0,47 dollar op een omzet van 1,8 miljard dollar. Over het volledige gebroken boekjaar boekte de gigant in soepen en sauzen een nettowinst van 1,0 miljard dollar, in vergelijking met 1,6 miljard dollar een jaar eerder. De omzet daalde van 8,7 naar 8,5 miljard dollar. Verder meldde het bedrijf voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Deze inkoop komt ter vervanging van het eerder opgeschorte inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard dollar. Outlook Campbell voorziet voor het lopende gebroken boekjaar een vlakke tot 2 procent lagere omzet en een aangepaste winst per aandeel van 2,75 tot 2,85 dollar per aandeel. Dat zou 4 tot 8 procent minder zijn dan de 2,98 dollar afgelopen jaar. Het aandeel Campbell noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

