Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.400,24 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 34.960,69 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 14.525,91 punten.



Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij de publicatie van de notulen van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat mogelijk dit jaar al begonnen zou kunnen worden met het terugschalen van het opkoopprogramma van obligaties en door hypotheek gedekte effecten.

De functionarissen zijn van mening dat de door de commissie uitgezette voorwaarden voor beëindiging van het opkoopprogramma - maximale werkgelegenheid en een prijsstabiliteitsdoelstelling van 2 procent - mogelijk al dit jaar bereikt kunnen worden.

Verscheidende functionarissen merkten op dat de afbouw van het programma geleidelijk zou moeten plaatsvinden, waardoor risico's voor de financiële stabiliteit verminderd zouden worden. De functionarissen suggereerden tevens dat de rentetarieven nog enige tijd rond de 0,00 procent zouden kunnen blijven.

"De uiteenlopende standpunten en onzekerheid suggereerden dat de aankondiging niet eerder dan november zal komen", zei hoofdeconoom Ian Shepherdson van Pantheon in reactie op de publicatie.

Anderen, zoals analist Josh Shapiro van MFR, zeiden dat de deur openstaat voor een aankondiging in september "vooral als het banenrapport van augustus sterk is", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,9 procent. De marktindex daalde van 754,8 naar 725,4.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in juli op maandbasis gedaald met 7,0 procent. Op jaarbasis steeg het aantal in aanbouw genomen woningen met 2,5 procent. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg op maandbasis met 2,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging van 6,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1714. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1711 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1708 op de borden.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,13 dollar, lager op 65,46 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 3,2 miljoen vaten tot 435,5 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan woensdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de leidende indicatoren van juli later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Lowe's steeg ruim 10,0 procent. De winkelketen verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 92 miljard dollar, waar de consensus rekende op 91,4 miljard.

Target heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. De aangepaste winst kwam bijna 8 procent hoger uit op 3,64 dollar per aandeel, op een omzet van 25,16 miljoen dollar. Voor 2021 liet Target zich positiever uit over de omzet en de marge. Het aandeel verloor circa 2,0 procent.

De Chinese ontwikkelaar van games Tencent boekte 29 procent meer winst in het tweede kwartaal, terwijl de omzet uit games minder snel groeide.

Philip Morris heeft een belang genomen van 23 procent in de Britse Vectura Group, en wil dat belang verder uitbouwen. Vectura produceert inhalators voor mensen met astma. Politici en de medische sector hebben zorgen uitgesproken dat een tabaksbedrijf producten wil gaan maken tegen aandoeningen die door roken worden veroorzaakt. Philip Morris daalde circa 1,5 procent.

T-Mobile US doet onderzoek naar een recente cyberaanval op de servers van het bedrijf. Er zijn, zo kon het telecombedrijf al bevestigen, gegevens van miljoen klanten, oud-klanten en potentiële klanten buit gemaakt.

Er is veel vertraging in de havens van zuidelijk Californië. Er liggen 37 containerschepen te wachten om te kunnen lossen. Dit is het hoogste aantal sinds februari.