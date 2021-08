Beursblik: afname volume en resultaten ForFarmers verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft naar verwachting in het eerste halfjaar van 2021 de volumes en de resultaten zien afnemen. Dit is de inschatting van analistenhuis Degroof Petercam. Deze verwacht een volume van 4,9 miljoen ton tegen 4,8 miljoen een jaar eerder, een brutowinst van 216,6 miljoen euro tegen 219,5 miljoen euro en een operationeel resultaat (EBITDA) van 46,4 miljoen tegen 48,2 miljoen euro. Over het eerste kwartaal daalde de brutowinst van het bedrijf al met 2,8 procent door een onverwachte tegenwind in Duitsland en Polen. Bij deze resultaten liet het bedrijf weten de doelstellingen voor de jaren tot en met 2025 te handhaven, maar houdt daarbij wel een slag om de arm. "Mede door de langer dan verwachte aanhoudende Covid-maatregelen verwacht ForFarmers dat het uitdagend zal zijn de ingeschatte daling van de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar volledig autonoom te kunnen goedmaken in het tweede halfjaar 2021. Naar verwachting zal ForFarmers daardoor dit jaar niet kunnen voldoen aan de doelstelling een autonome groei van de onderliggende EBITDA te bereiken van 0 tot 3 procent."



Degroof Petercam hanteert voor het aandeel ForFarmers een Houden advies met een koersdoel van 6,00 euro. De onderneming publiceert vrijdag voorbeurs de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar. Het aandeel ForFarmers noteerde donderdag 0,7 procent hoger op 4,93 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

