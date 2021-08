Cijferseizoen over hoogtepunt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt iets rustiger voor beleggers nu het gros van de cijferseizoen achter de rug is. Maandag blijft de Japanse beurs gesloten en prijkt op de macro-ecomische kalender een Duitse handelsbalans. Donderdag staat een Britse handelsbalans gepland en vrijdag krijgen we inzage in de export en import van de hele eurozone. Dinsdag krijgen we vanuit Duitsland de ZEW-index voor het economische sentiment. Ook het ondernemersvertrouwen in het midden- en kleinbedrijf in de Verenigde Staten staat op het programma. Op vrijdag krijgen we nog het consumentenvertrouwen uit de VS te zien, gecompileerd door de Universiteit van Michigan. Inflatiedata zullen komende week ook met aandacht worden gevolgd. Maandag verschijnen inflatiecijfers uit China. Woensdag gaat de aandacht naar de Duitse en Amerikaanse consumentenprijzen, Frankrijk volgt vrijdag.



Verder krijgen we vanuit het Verenigd Koninkrijk donderdag een industrieel productiecijfer te verwerken alsook een groeicijfer. Ook de hele eurozone komt donderdag met gegevens voor de industriële productie. Op donderddag staan ook de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen geagendeerd, die gelden als graadmeter voor de arbeidsmarkt. Afgelopen vrijdag bleek uit een sterk banencijfer dat deze weer mooi op gang komt want de werkloosheid daalde tot 5,4 procent. Tegelijk doet dit natuurlijk zorgen rijzen over het behoud van het zeer soepel beleid van de centrale banken. De oliemarkt kan komende week in beweging komen door de maandrapporten van het Internationaal Energieagentschap en oliekartel OPEC. De rapporten verschijnen donderdag. Bedrijfscijfers Het cijferseizoen is over zijn hoogtepunt. Woensdag wordt komende week de drukste dag op het Damrak qua cijferpublicaties, wanneer Aedifica, ABN AMRO, Ahold Delhaize, Avantium en CTP de boeken openen. Maandag komt PostNL met cijfers en dinsdag is het de beurt aan Corbion, Fastned en Hunter Douglas. Na de relatief drukke woensdag volgen donderdag de verzekeraars Aegon en NN Group. Vrijdag is ForFarmers nog aan de beurt. In het buitenland is het vooral een Duits en Amerikaans weekje. Maandag bekijken we de resultaten van BioNTech en Tyson Foods. HelloFresh opent dinsdag de boeken. Woensdag zijn er Thyssenkrupp en eBay. Donderdag geven Delivery Hero, Disney en DoorDash hun cijfers vrij. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

