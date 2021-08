Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag overwegend hoger gesloten.

De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 465,38 punten, de Duitse DAX sloot vrijwel vlak, de Franse CAC 40 won 0,7 procent en de Britse FTSE sloot 0,4 procent in de plus.

Het waren vooral sterke bedrijfscijfers die de indexen dinsdag in het zadel hielpen, ondanks een lager slot op Wall Street maandagavond en rode koersenborden in Azië dinsdagochtend.

In het algemeen zijn beleggers positief over het cijferseizoen tot dusver, maar daar tegenover staan de zorgen over de mogelijke economische impact van de deltavariant van het coronavirus, hoge inflatie en reguleringsdrift in China.

"Het optimisme van een paar weken geleden maakt nu plaats voor twijfel over hoe veerkrachtig het herstel kan blijven dat we dit jaar zagen, nu de herfst komt en het weer kouder wordt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC, doelend op de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Op macro-economisch vlak was er weinig nieuws. Vanochtend bleken de producentenprijzen in de eurozone in juni harder gestegen dan in mei, met 1,4 tegen 1,3 procent.

De Australische dollar klom ten opzichte van de Amerikaanse dollar na het rentebesluit van de centrale bank van Australië, die besloot vanaf september zijn obligatie-opkopen af te bouwen. Dit kwam als een verrassing volgens MUGF Bank: marktkenners rekenden op uitstel vanwege de nieuwe corona-lockdowns.

De euro/dollar noteerde op 1,1860. Een vat WTI-olie daalde verder na dip van maandag en handelde 1 procent lager rond 70,60 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel van het Chinese internetbedrijf Tencent verloor 6 procent, nadat Chinese nieuwsbronnen gaming als "geestelijke opium" voor tieners omschreven. In Amsterdam verloor Prosus, dat een groot belang heeft in Tencent, 7 procent.



Autofabrikant Stellantis won ruim 4 procent, wat de CAC 40 een overtuigende winst opleverde ten opzichte van omringende beurzen.

De maker van het automerk Peugeot zag de omzet bijna de helft toenemen en herstelde zo flink van de impact van de coronacrisis.

Société Générale behaalde in het tweede kwartaal weer winst, terwijl ook de inkomsten stegen. In het vierde kwartaal worden er weer eigen aandelen ingekocht. Het aandeel Société Générale won dik 6 procent in Parijs.

De Duitse autofabrikant BMW zag de verkopen sterk stijgen, maar waarschuwde ook dat een tekort aan chips op de omzet kan gaan drukken. Het aandeel daalde in Frankfurt ruim 5 procent.

Infineon Technologies voldeed aan de verwachtingen voor het afgelopen kwartaal en herhaalde de outlook voor het boekjaar. De Duitse chipfabrikant verloor toch een bijna een half procent.

BP heeft in het tweede kwartaal van 2021 een forse winst geboekt, na een miljardenverlies een jaar eerder, en verhoogde het dividend en gaat eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg in Londen ruim 5 procent. Shell, dat vorige week een vergelijkbare kwartaalupdate gaf, werd 2 procent duurder.



Tussenstand Wall Street

De S&P500 stond dinsdag rond Europese sluitingstijd 0,5 procent hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent.