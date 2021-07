ArcelorMittal investeert in CO2-reductie-technologie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal en de Canadese regering investeren 1,765 miljard Canadese dollar in CO2-reductie-technologieën in de Dofasco-fabriek van de staalreus. Dit meldde ArcelorMittal vrijdag. De investering van omgerekend 1,37 miljard euro zal de jaarlijkse CO2-emissie in de fabriek in Hamilton in de provincie Ontario in de komende zeven jaar met circa 3 miljoen ton verminderen, ofwel circa 60 procent van de uitstoot. De regering van Canada investeert 400 miljoen Canadese dollar in het project. ArcelorMittal voert nog gesprekken met de provincie Ontario over eventuele financiële ondersteuning. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

