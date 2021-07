Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 0,5 procent op 463,84 punten, de Duitse DAX steeg ook 0,5 procent op 15.640,47 punten, de Franse CAC 40 ging 0,4 procent hoger bij een stand van 6.633,77 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent in de plus op 7.078,42 punten.

Beleggers zagen zich donderdag gesteund door sterke bedrijfscijfers, een aanhoudend economisch herstel en een soepel monetair beleid van centrale banken. Conform verwachting handhaafde de Federal Reserve woensdag het monetair beleid. De Fed zei in een verklaring dat de economie vooruitgang heeft geboekt in de richting van zijn werkgelegenheids- en inflatiedoelstellingen en dat de centrale bank zijn stimuleringsprogramma in de komende maanden zal blijven evalueren.

De Federal Reserve liet woensdagavond daarmee doorschemeren dat het afbouwen van de noodsteun in zicht kan komen.

"Ik denk niet dat hij [Powell] milder had kunnen zijn", zei marktanalist Thomas Hayes van Great Hill Capital.

"Geruststellende berichten in Chinese staatskranten moedigden koopjesjagers aan om in te stappen", vulde investment manager Simon Wiersma van ING aan. Aandelen van grote techbedrijven die door Chinese reguleringsdrift de afgelopen week hard werden getroffen, lieten donderdag herstel zien na geruststellende woorden van Beijing.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone is verslechterd. Het consumentenvertrouwen daalde van 3,3 negatief in juni naar 4,4 negatief in juli, conform een voorlopig cijfer. De Duitse werkloosheid liet een duidelijke daling zien in juli.

De euro/dollar noteerde op 1,1885 terwijl een vat WTI-olie een procent duurder werd op ruim 73 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel van het Brits-Nederlandse Royal Dutch Shell steeg 3,7 procent. De energiereus heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten harder zien stijgen dan verwacht en kondigde aan de aandeelhouder beter te gaan belonen.

Nestlé heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere nettowinst geboekt en verhoogde de omzetraming voor het hele jaar licht. De Zwitserse voedselgigant daalde 0,4 procent, vermoedelijk op zorgen over de marge.

Sectorgenoot Danone boekte in de eerste zes maanden een hogere nettowinst, waaraan alle productcategorieën in het tweede kwartaal bijdroegen. De Franse voedingsreus steeg 6,5 procent.

Nokia heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hoger dan voorziene winst geboekt en verhoogde de outlook, nadat het marktaandeel won en een hogere omzet boekte uit de verkoop van 5G-netwerkapparatuur. Het aandeel eindigde donderdag 4,6 procent hoger.

Airbus boekte het afgelopen kwartaal een 70 procent hogere omzet van 14,2 miljard euro en presteerde daarmee beter dan verwacht. De fabrikant verhoogde tevens zijn outlook voor het hele jaar. Het aandeel steeg 0,6 procent.

AB InBev wist in het tweede kwartaal stevig te groeien en overtrof de analistenverwachting op omzetvlak, maar kwam onder de prognoses uit wat de bedrijfskasstroom betreft. Het aandeel daalde 5,6 procent.

Credit Suisse heeft in het tweede kwartaal de winst scherp zien terugvallen als gevolg van een herschikking van de investeringsbank en het miljarden debacle rond hedgefonds Archegos. Het aandeel verloor 2,0 procent.

Telefonica boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,7 miljard euro, tegenover 425 miljoen euro een jaar eerder, vanwege circa 7,4 miljard euro aan winsten uit desinvesteringen en een joint venture. Het concern verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Volkswagen boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet en verwacht dat het aantal leveringen voor het hele jaar aanzienlijk hoger zullen zijn dan vorig jaar, ondanks de problemen met de aanvoer van halfgeleiders. Het aandeel sloot 1,7 procent hoger.

ArcelorMittal heeft de winst in het tweede kwartaal nog verder weten op te voeren en liet zich optimistisch uit over de rest van het jaar. Het aandeel steeg 4,1 procent.

Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag rond het Europese slot hoger.