AEX zet opmars voort, maar Signify krijgt rake klappen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zette vrijdagochtend de opmars van de afgelopen dagen voort. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,0 procent op 746,38 punten.

De beurzen blijven zich herstellen van de klap op maandag, zo zagen analisten van SEB.

De aandelenmarkten krijgen hierdoor weer de recente records in zicht. Veel analisten wijzen de veerkracht van de beurzen deels toe aan de meevallende bedrijfscijfers. Tot dusver heeft een meerderheid van de bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwam, de verwachtingen van analisten overtroffen, zo blijkt uit cijfers van FactSet. Circa een vijfde van alle bedrijven in de S&P 500 kwam al met resultaten.

"De bedrijfswinsten blijven sterk en in de verwachtingen wordt er geen rekening mee gehouden dat de deltavariant van het coronavirus het herstel in de weg zal zitten", aldus strateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers. "Dit geeft de markt vertrouwen dat het herstel zich doorzet."

Verder zag investment manager Simon Wiersma van ING dat beleggers opgelucht reageerden op de toelichting van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank door voorzitter Christine Lagarde op donderdag.

"Op de financiële markten was men het er gisteren in ieder geval snel over eens: de ECB zal de rentes nog lang laag houden", aldus Wiersma. "Aandelenbeleggers reageerden opgelucht en voelen zich gesteund door de gedachte dat er vooralsnog weinig aantrekkelijke alternatieven voor aandelenbeleggingen zijn."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1776. De olieprijzen stegen licht.

Naast bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices voor juli. De samengestelde index in de eurozone steeg van 59,5 in juni naar 60,6 in juli. Dat is de hoogste stand in liefst 21 jaar. De dienstensector groeide harder, maar de industrie liep wat terug.

Econoom Chris Williamson van Markit stelde dat de eurozone geniet van een zomerse groeispurt, nu de restricties om een verspreiding van het coronavirus in te dammen langzaam worden opgeheven. Maar hij waarschuwde ook dat risico's omtrent de deltavariant van het virus zijn toegenomen.

Later vandaag krijgen beleggers ook inzicht in de ontwikkelingen in de Amerikaanse dienstensector en industrie.

Stijgers en dalers

Cijfers van verlichtingsspecialist Signify konden beleggers niet overtuigen. Het aandeel verloor maar liefst 6,9 procent. ING merkte op dat Signify niet zo sterk presteerde als verwacht. Ook Degroof Petercam kwam tot een soortgelijke conclusie en stelde dat de groei wordt gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen. ASMI klom juist 3,9 procent.

In de Midkap verloor flitshandelaar Flow Traders 6,4 procent na cijfers. Vooral de ontwikkelingen in de Verenigde Staten baren zorgen volgens UBS. Aalberts en Alfen stegen ruim vijf procent en AMG en OCI wonnen 2,3 tot 5,0 procent. Basic-Fit won 1,2 procent na het openen van de boeken. De aanwas van nieuwe leden noemde ING positief.

In de AScX won Acomo na een positief ontvangen cijferrapportage 4,4 procent. Accell zag zijn cijfers beloond met een koerswinst van 3,4 procent. De doelen voor 2022 liggen binnen handbereik volgens Degroof Petercam.