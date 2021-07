Beursblik: verder herstel Aalberts verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste zes maanden van 2021 vermoedelijk hogere resultaten behaald ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor, dankzij het geleidelijke economisch herstel in veel van de belangrijkste eindmarkten. Dit voorspellen analisten van ING in een vooruitblik op de cijfers die donderdag voorbeurs worden gepubliceerd. De analistenconsensus mikt op een omzet van 1,43 miljard euro, met een autonome groei van 12 procent. Ook ING rekent op een omzet van 1,43 miljard euro. In de eerste zes maanden van 2020 boekte Aalberts een omzet van 1,28 miljard euro, toen een krimp van ruim 11 procent. In een tussentijdse update over de eerste vier maanden van 2021 meldde Aalberts reeds een autonome groei van 15 procent. De operationele winst (EBITA) moet volgens de analistenconsensus uitkomen op 170 miljoen euro, waar ING rekent op 171 miljoen euro. Een jaar eerder was dit net geen 122 miljoen euro. ING verwacht dat de EBITA-marge uitkomt op 12 procent, van 9,5 procent in de eerste jaarhelft van 2020 en 10,8 procent eind 2020. Volgens de analisten wordt de verwachte resultaatverbetering vooral gedreven door een omzetherstel, een relatief gezonde vraag in de eindmarkt, de effecten van de eerdere kostenafstemming en desinvesteringsprogramma's en het vermogen van Aalberts om hogere grondstofprijzen, transportkosten en lonen door te berekenen aan klanten. ING sluit niet uit dat de resultaten donderdag positief verrassen. Outlook Aalberts heeft voor 2021 geen kwantitatieve outlook gegeven. Voor 2022 mikt het bedrijf op een EBITA-marge van meer dan 14 procent, iets dat volgens ING haalbaar is. Analist Martijn den Drijver van ABN AMRO Oddo ziet de financiële resultaten ook in de juiste richting bewegen waardoor deze doelstelling vermoedelijk zal worden bereikt. Op de korte termijn is al het goede nieuws echter wel ingeprijsd, volgens de analist, die het aandeel daarom recent van de kooplijst haalde. Het aandeel Aalberts steeg dinsdag 1 procent naar 43,78 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

