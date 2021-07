Herstelwerk drukt productie Boeing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing zal de komende weken minder 787 toestellen produceren. Dit maakte de Amerikaanse vliegtuigbouwer dinsdag bekend. De productie zal lager liggen dan de gebruikelijke 5 vliegtuigen per maand en vervolgens geleidelijk terugkeren naar dat niveau. De reden is dat toezichthouder Federal Aviation Administration nieuwe problemen heeft ontdekt met het toestel en de vliegtuigbouwer en de toezichthouder met elkaar in gesprek zijn over extra werk dat Boeing moet verrichten om goedkeuring te verkrijgen. Boeing beloofde te doen wat nodig is om aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te voldoen. In het tweede kwartaal rolden er in totaal 79 toestellen bij Boeing van de band. Van de 737 waren dit er 50 en van de 787 ging het om 12 stuks. In het eerste halfjaar produceerde Boeing 156 toestellen voor de burgerluchtvaart. Het aandeel Boeing daalde dinsdag meer dan 3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

