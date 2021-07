Beursblik: lichte resultaatverbetering voor Fugro verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro zal in het tweede kwartaal van dit jaar nog weinig ‘green shoots’ in de olie- en gassector kunnen melden, ook al is de olieprijs aan een flinke opmars bezig. Dit bleek vrijdag uit een vooruitblik van ING op de kwartaalresultaten van de bodemonderzoeker die op 29 juli van dit jaar worden gepubliceerd. ING voorziet voor het afgelopen kwartaal een operationeel resultaat (EBITDA) van 60 miljoen euro tegen 54 miljoen in het tweede kwartaal van 2020. Verder verwacht de bank dat het bedrijf geen outlook zal afgeven, maar wel herhaalt dat het een verbetering in de kasstroom en de marges verwacht. ING hanteert voor het aandeel Fugro het koopadvies met een koersdoel van 10,70 euro. Het aandeel Fugro noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,1 procent hoger op 7,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

