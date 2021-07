VDL Groep stapt uit overnamestrijd om Neways Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VDL Groep ziet af van het uitbrengen van een bod op Neways Electronics International. Dit maakte het industriële familiebedrijf dinsdagochtend bekend. Door het niet 'matchen' van het bod door investeringsmaatschappij Infestos komen de onherroepelijke toezeggingen, eerder verkregen van drie grootaandeelhouders van Neways om hun aandelen aan VDL aan te bieden, te vervallen. VDL zegt wel nog steeds overtuigd te zijn van de toegevoegde waarde die een combinatie van Neways met VDL voor alle stakeholders van Neways had kunnen hebben. "Niettemin heeft VDL besloten om de biedprijs onder haar initiële bod niet te verhogen en het eerder aangekondigde bod niet uit te brengen", aldus het bedrijf. Neways bereikte in juni een akkoord met Infestos over een overname. Infestos is bereid 14,55 euro per aandeel te betalen in contanten voor Neways, waar neerkomt op een totaal van 177,5 miljoen euro. De overnameprijs vertegenwoordigt een premie van 33,5 procent ten opzichte van de slotkoers van Neways op 29 april. Op 30 april dit jaar deed VDL Groep een overnamebod op Neways van 12,50 euro per aandeel, maar gaf later aan bereid te zijn dit te verhogen naar 13,00 euro per aandeel. Bernard ten Doeschot, de eigenaar van Infestos, meldde op datzelfde moment een eerste belang in Neways. Neways noemde het bod van Infestos aanzienlijk beter dan het voorstel van VDL. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

