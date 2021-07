Blokker-eigenaar Mirage wil in 2022 naar de beurs - media

De Blokker is net als de Hema een blijvend icoon in de winkelstraat, het is bijna cultureel erfgoed, folklore.

Bij beide ketens kom ik regelmatig(Koopt Nederlandsche waar), alle artikelen zijn basic, maar ook basic geprijsd.



Beide ketens blijven online achter, het kan een policy zijn, de belevenis in de straat moet blijven bestaan.



Alibaba/Ali Express zit nu in de BTW, dat is gunstig voor de NL ketens, elke steun is welkom.