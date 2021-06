Wall Street richting vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een vrijwel vlakke opening voor Wall Street, dat een aantal belangrijke macro-economische data verwerkt en al in de parkeerstand lijkt te staan voor het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 index 0,1 procent hoger. De futures op de Dow Jones index en Nasdaq noteerden rond het slot van maandagavond. De S&P wist maandag wel opnieuw zijn recordstand iets scherper te zetten en ook techindex Nasdaq sloot op de hoogste stand ooit. De Dow stond gisteren iets onder druk. Beleggers willen geen grote posities innemen voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed woensdagavond, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Ondanks de veel hoger dan verwachte inflatie, daalden de langlopende obligatierentes afgelopen week aanzienlijk en zaten de aandelenmarkten flink in de lift, wat inhoudt dat beleggers het verhaal van de Fed geloven dat de inflatoire druk van tijdelijke aard is", aldus Aslam. Toch brengt dit ook risico's met zich mee, volgens de marktanalist. "Een inflatie die de pan uit rijst, dwingt de haviken misschien tot ingrijpen waardoor het monetaire beleid onverwacht wordt ingeperkt en de Amerikaanse economie mogelijk in een recessie terecht komt." Voordat de Fed woensdag zijn rentebesluit bekend maakt, kunnen beleggers dinsdag aan de slag met een aantal toonaangevende macrocijfers uit de Verenigde Staten. De detailhandelsverkopen in de VS daalden in mei harder dan vooraf gedacht, met 1,3 procent, waar een daling met 0,7 procent was voorspeld. Het cijfer voor april werd wel opwaarts bijgesteld. Volgens macrostrateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management kunnen de zwakkere retaildata een teken zijn dat Amerikanen zich niet zo druk maken om de oplopende inflatie, omdat ze aankopen niet opeens naar voren halen uit angst voor hogere prijzen. Dat de inflatie verder oploopt in de VS, bleek vanmiddag nogmaals uit de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in mei met 0,8 procent, waar vooraf een toename met 0,5 procent was voorzien. Verder daalde de Empire State index van de New York Fed voor de tweede maand op rij. Later op de middag volgt de industriële productie in mei. Hier wordt een toename van 0,5 procent voorzien. De euro/dollar noteerde na het verschijnen van de Amerikaanse macrodata licht lager op 1,2111. Een vat WTI-olie werd 1,2 procent duurder op 71,75 dollar. Bedrijfsnieuws Dinsdag wordt mogelijk een deal aangekondigd tussen de EU en Washington over het staken van een handelsdispuut rond jarenlange subsidies voor Boeing en Airbus, meldde The Wall Street Journal op basis van uitspraken van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het aandeel Boeing steeg voorbeurs 0,5 procent. AstraZeneca heeft geen succes geboekt met een antilichaambehandeling om besmetting met het coronavirus te voorkomen, bleek uit een Fase 3 studie. Het coronavaccin van AstraZeneca zou wel beschermen tegen de zeer besmettelijke deltavariant. Het aandeel steeg in de elektronische handel licht. Just Eat Takeaway heeft de overname van Grubhub afgerond. Na de overname van Grubhub staan er nu 211,6 miljoen aandelen Just Eat Takeaway uit. De Amerikaanse aandelen, ofwel de American depositary shares, worden op Nasdaq verhandeld onder het symbool GRUB. Oracle komt nabeurs met cijfers. Het aandeel gaat een licht lagere opening tegemoet. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld gesloten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.174,14 punten. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent hoger op 4.255,15 punten en de Dow Jones-index daalde met 0,3 procent tot 34.393,75 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

