AEX wacht vermoedelijk nipt hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond op de hoogste stand ooit. Gisteren scherpte ook de AEX zijn recordstand aan met een winst van 0,4 procent op 725,45 punten. De ECB handhaafde donderdag conform de verwachting het monetaire beleid en had ook verder een verruimende boodschap. Het hogere tempo waarin opkopen worden gedaan onder het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme wordt vooralsnog aangehouden. In een toelichting op het besluit herhaalde ECB-voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie in de eurozone is te wijten aan tijdelijke factoren. Hoewel de ECB verwacht dat de inflatie in de komende maanden oploopt, voorziet de centrale bank dat de inflatie de komende jaren wel onder de doelstelling van twee procent blijft. Ook de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell is van mening dat de inflatie in Amerika een tijdelijk fenomeen is, vanwege de uitdagende vergelijkingsbasis met een jaar eerder. Amerikaanse beleggers reageerden donderdag dan ook rustig op de stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen in mei met 5,0 procent op jaarbasis. De tienjaarsrente steeg even, maar zakte daarna weer terug. Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe hadden de markten "alle reden om niet veel waarde te hechten aan deze inflatiecijfers: de Fed heeft immers duidelijk gemaakt door deze cijfers heen te willen kijken omdat basiseffecten door lockdown maatregelen van vorig jaar, gecombineerd met de hoge olieprijzen en versoepelingen van maatregelen dit jaar tot vervormde cijfers leiden." De S&P 500 steeg 0,5 procent en bereikte daarmee een nieuw recordslot. Ook de olieprijs zat donderdagavond met een half procent in de lift. Een vat West Texas Intermediate werd verhandeld op 70,29 dollar. Het is ongeveer 2,5 jaar geleden dat de olie-future voor het laatst boven de 70 dollargrens noteerde. De Aziatische aandelenmarkten noteren daarnaast vanochtend overwegend hoger, maar de winsten blijven beperkt tot enkele tienden van een procent. Het muntpaar euro/dollar noteert ook vrijwel vlak op 1,2188. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Bedrijfsnieuws Prosus verwacht over heel het boekjaar, dat eindigde op 31 maart 2021, een hogere winst te hebben behaald. De zogeheten headline winst per aandeel steeg vermoedelijk met 106 tot bijna 113 procent, denkt Prosus, Prosus komt op 21 juni aanstaande met gedetailleerde jaarcijfers. EssilorLuxottica en HAL Trust hebben alle regelgevende goedkeuringen binnen voor de overname van GrandVision. NX Filtration gaat vandaag voor 11,00 euro per aandeel naar de Amsterdams beurs. Daarmee ligt de introductieprijs aan de bovenkant van de prijsvork van 10 tot 11 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Ahold Delhaize naar 24,00 euro en die voor PostNL naar 4,20 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent naar 4.239,18 punten. De Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.466,24 punten en de Nasdaq ging 0,8 procent hoger en sloot op 14.020,33 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

