Snowflake verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snowflake heeft na de cijfers over het eerste kwartaal de outlook voor dit jaar iets verhoogd. Dit maakte softwarebedrijf uit Californië woensdagavond nabeurs bekend. De productomzet verdubbelde afgelopen kwartaal ruimschoots op jaarbasis tot 214 miljoen dollar. Dit leverde een operationeel verlies op van 206 miljoen dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal rekent Snowflake op een productomzet van 235 tot 240 miljoen dollar, wat zou neerkomen op een stijging van circa 90 procent. Voor heel het jaar rekent de softwareonderneming op een omzet van 1,02 tot 1,035 miljard dollar, een stijging van 84 tot 87 procent, met een operationele marge van 17 procent negatief. Bij de jaarcijfers ging Snowflake nog uit van een omzetgroei van 82 procent, met een negatieve operationele marge van 19 procent. Het aandeel Snowflake lijkt donderdag 3,5 procent hoger te openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.