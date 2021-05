Beursblik: overdreven koersreactie Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) De koersdruk bij Just Eat Takeaway is overdreven. Dit stelden analisten van Credit Suisse dinsdag, die wel het koersdoel verlaagden van 124,00 naar 110,00 Britse pond, maar met een herhaling van het Outperform advies.

Verschillende maaltijdbezorgers hebben aangekondigd actief te worden in Duitsland, waar Just Eat een dominante positie heeft. "Gezien de sterke positie van Just Eat Takeaway in Duitsland en de reactie van de groep en diens huidige waardering, blijven we positief over JET."

Recent meldde Uber dat het ook actief wordt op de Duitse markt, terwijl Delivery Hero weer terugkeert, na eerder de Duitse activiteiten te hebben verkocht aan Just Eat Takeaway. Een personeelsadvertentie van het Amerikaanse DoorDash lijkt er op te wijzen dat ook deze maaltijdbezorger plannen heeft voor Duitsland.

Just Eat reageerde door aan te geven dat het in Duitsland ook boodschappen zal gaan bezorgen. "Een voorziene en logische stap", aldus de analisten. "JET blijft op kop om met succes de Duitse marktpositie te verdedigen."

Toch is het nieuws volgens de analisten geen goed signaal voor de gehele markt, en in het bijzonder niet voor Just Eat.

Credit Suisse verlaagde de taxaties voor de aangepaste EBITDA van Just Eat in 2021 en 2022 met 31 en 37 miljoen euro. Bij Delivery Hero was dit 50 en 4 miljoen euro.