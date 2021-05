Delivery Hero keert terug naar Duitsland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft besloten om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Dit maakte de maaltijdbezorger woensdag bekend. De officiële lancering is op 10 augustus en Delivery Hero is gestart met het aannemen van bezorgers voor Foodpanda. Delivery Hero zal zowel maaltijden als bepaalde boodschappen gaan bezorgen. Delivery Hero verkocht in het verleden zijn Duitse activiteiten aan Just Eat Takeaway. Dat aandeel daalt vandaag 3,7 procent. Delivery Hero verliest 3,1 procent. Op Twitter schreef CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway woensdag dat "concurrentie ons sterker maakt". "We hebben ze verslagen in Nederland, het VK, Ierland en Duitsland en we kijken ernaar uit dit opnieuw te doen", waarschuwde Groen Delivery Hero. Just Eat kondigde woensdag aan dat Lieferando.de boodschappen zal gaan bezorgen in Duitsland. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

