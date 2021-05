Goede jaarstart voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts is 2021 goed begonnen. Dit meldde het bedrijf dinsdag voorbeurs in een update. In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de omzet autonoom met 15 procent op jaarbasis. Het orderboek stond eind april 30 procent hoger dan vorig jaar. Aalberts wees onder meer op het marktherstel en het opnieuw aanvullen van de voorraden na de corona-uitbraak. Ook wordt er meer geïnvesteerd in het vernieuwen en verbeteren van woonhuizen, aldus de onderneming. Ook profiteerde Aalberts naar eigen zeggen van de gelanceerde innovaties. In het halfgeleidersegment voorziet Aalberts een sterke groei dit jaar en de komende jaren, mede dankzij de uitrol van 5G. In de eindmarkten voor industrieel toepassingen zag Aalberts het orderboek de afgelopen maanden stijgen, en ook de komende maanden zal deze trend naar verwachting doorzetten. Ook meldde Aalberts eerste tekenen van herstel in het dranksegment. Vooralsnog kende Aalberts geen serieuze problemen in de aanvoer van grondstoffen. Aalberts verwacht dit jaar en de komende jaren meer te zullen investeren, om de groeiplannen te bekostigen. Tot slot ligt het strategische reorganisatieplan op schema, aldus Aalberts. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

