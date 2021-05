Beursblik: UBS verhoogt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel op DSM verhoogd van 165,00 naar 170,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De opwaartse bijstelling van het koersdoel volgt na een sterk eerste kwartaal, aldus UBS. Dit onderbouwt de consensus voor de Nutrition tak in 2021, menen de analisten. Volgens Vara Research ligt de consensus voor de omzet van Nutrition in 2021 op 6.787 miljoen euro en op 1.455 miljoen euro voor de EBITDA. De omzet bij de divisie Nutrition, die onder andere vitaminepreparaten maakt, steeg in het eerste kwartaal met 7 procent, tot 1,7 miljard euro. Door het sterke eerste kwartaal van DSM hebben de analisten van UBS verder hun winstverwachting voor 2021 en 2022 met respectievelijk 3 en 2 procent verhoogd. Het aandeel DSM noteerde donderdag 1,0 procent hoger op 154,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

