Beursblik: omzetsprong Marel voorzien

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet flink zien stijgen. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de cijfers van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines op woensdag. In het afgelopen kwartaal boekte Marel volgens ING een omzet van 339 miljoen euro bij een onderliggende EBIT van 48,6 miljoen euro. Dit zou goed zijn voor een omzetstijging van 12,4 procent, deels autonoom en deels dankzij overnames. De orderintake zal naar verwachting van ING uitkomen tussen 320 en 330 miljoen euro tegen 320 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020 en 352 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. ING kijkt vooral uit naar de orderintake bij de vleesdivisie en de prestaties van het recent overgenomen Treif, naast de marktontwikkelingen voor de visdivisie. De vistak werd volgens de analist het hardst geraakt door een verschuiving in de vraag van de horeca naar het retailkanaal als gevolg van de coronacrisis. ING hoopt verder bevestiging te zien van de stabiele resultaten van de gevogeltedivisie. Volgens ING bedroeg de nettoschuld van Marel tegen het einde van het eerste kwartaal 196 miljoen euro, bij een normale vrije kasstroom en beperkte veranderingen in het werkkapitaal. Hollestelle merkte op dat Marel meer voorraden aanhoudt dan normaal, gezien de coronacrisis tot verstoringen in de mondiale toeleveringsketen leidt. ING merkte op dat het dividend over 2020 in het lopende tweede kwartaal zal worden uitbetaald, hetgeen tot een kasuitstroom leidt van circa 41 miljoen euro. Al met al verwacht Hollestelle geen grote verrassingen in het eerste kwartaal. "Vooral de orderintake en uitspraken van Marel over de pijplijn zullen belangrijk zijn voor het sentiment", aldus de analist. ING heeft een koopadvies op Marel met een koersdoel van 6,69. Het aandeel handelde dinsdag op 5,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

