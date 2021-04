Beursblik: digitale munten en cryptovaluta zijn blijvers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Digitale munten van centrale banken en private cryptomunten staan beide op het punt om door te breken en kritieke massa te krijgen, al zijn het verre van twee kanten van dezelfde medaille. Dat schrijft Deutsche Bank maandag in een rapport. De twee benaderingen van digitale munten hebben hun eigen problemen en uitdagingen, stelt chief investment officer Christian Nolting van Deutsche Bank. Cryptomunten "zijn een blijvertje”, maar moeten gezien worden in relatie tot factoren zoals de vergelijking van beleggingscategorieën, regelgeving, waardering, en duurzaamheid. De beoordeling ervan wordt sterk bemoeilijkt door hun volatiliteit en de perceptie dat de munten speculatievehikels zijn. "We moeten voorzichtig zijn met claims dat cryptovaluta een beleggingsvehikel zijn en een verbreding van de beleggingsportefeuille of een bescherming tegen inflatie," aldus Nolting. Digitale munten van centrale banken zijn moeilijk te beoordelen totdat ze volledig gebruikt worden in een grote economie. Dat kan nog jaren duren, denkt Deutsche Bank. Bij de adoptie van zulke digitale munten moeten beleggers rekening houden met financiële en sociale kwesties en ook met de vraag, hoe ze steeds meer gebruikte private cryptomunten zouden kunnen aanvullen of vervangen. Nolting denkt dat regeringen en digitaal bewuste bevolkingsgroepen uiteindelijk mogelijk de voorkeur gaan geven aan digitale munten van centrale banken. In dat geval zullen de meest succesvolle private cryptomunten waarschijnlijk uit elkaar groeien en steeds meer hun eigen nut en bedrijfsmodel krijgen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

