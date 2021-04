Meer omzet en resultaat voor Dow Inc Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Dow Inc

(ABM FN-Dow Jones) Dow Inc. heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen, terwijl de winst boven verwachting uitkwam. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse chemiebedrijf. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,36 dollar per aandeel, waarvoor door analisten geraadpleegd door FactSet 1,14 dollar per aandeel was verwacht. In het eerste kwartaal van 2020 was dit 0,59 dollar. De omzet was met 11,9 miljard dollar 22 procent hoger dan een jaar eerder, dankzij hogere prijzen. Analisten gingen vooraf uit van een omzet van 11,1 miljard dollar. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder lagen de prijzen 19 procent hoger. De volumes bleven op peil. Operationeel kwam het resultaat eveneens hoger uit, op ruim 1,5 miljard dollar tegen 843 miljoen dollar een jaar eerder. De bijbehorende marge steeg van 8,6 procent naar 13,1 procent. Outlook Dow verwacht een breed gedragen herstel voor de economie en stelde donderdag dat het het tweede kwartaal met een stijgende trend is begonnen, deels gesteund door krapte in de markt, anderzijds door de voortgang van vaccinatieprogramma's. De koers van het aandeel Dow Inc noteerde donderdag in aanloop naar de opening van de reguliere handel 0,4 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

