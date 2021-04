Shell vraagt groen licht voor strategie voor energietransitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft zijn aandeelhouders gevraagd zich uit te spreken over de strategie van het bedrijf voor een energietransitie. Dit meldde Shell donderdag voorbeurs. Het is volgens Shell voor het eerst dat een energiebedrijf aandeelhouders vraagt om te adviseren over een strategie voor een energietransitie. Volgens CEO Ben van Beurden is het dan ook belangrijker dan ooit dat aandeelhouders de aanpak van Shell begrijpen en steunen. Hij vraagt de aandeelhouders om te stemmen voor een energietransitiestrategie die is bedoeld om de energieproducten, diensten en investeringen van Shell in overeenstemming te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. In 2050 wil Shell CO2-neutraal zijn. In februari kondigde Shell al aan zijn plannen te zullen voorleggen aan de aandeelhouders. Hun stem is overigens alleen adviserend en niet bindend. Voortaan wil Shell elke drie jaar een update geven over de voortgang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.