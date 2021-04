Beursupdate: tech aan kop in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger, mede dankzij koerswinsten bij techfondsen. De AEX steeg met 0,2 procent tot 709,63 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ASMI, ASML en Prosus met 0,5 tot 1,0 procent. Just Eat Takeway.com deed met 1,3 procent een stap terug na een forse koersstijging op dinsdag na cijfers. In de AMX won Galapagos 4,3 procent tot 67,95 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Barclays voor Galapagos. Het koersdoel ging naar 80 euro. SBM Offshore steeg met 0,4 procent. Intertrust leverde 0,7 procent in. TomTom won onder de kleinere fondsen 4,0 procent na cijfers. De navigatiespecialist heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet op peil gehouden maar zoals analisten ook hadden verwacht verlies geleden, hoewel het verlies meeviel. De outlook werd gehandhaafd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

