Beyond Meat breidt aanbod in Europa uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat zal dit voorjaar in duizenden nieuwe winkels in Europa in de schappen liggen. Dit maakte de Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers maandag bekend. Het gaat om nieuwe locaties bij het Britse Sainsbury, waar het aanbod grofweg verdubbeld, en de Duitse ketens Kaufland, Tegut, Family en Real. Sinds afgelopen maand is het vegetarische gehakt van Beyond Meat al beschikbaar in de Nederlandse supermarktketens Albert Heijn en Jumbo. Verder onthulde Beyond Meat nieuwe locaties in Oostenrijk en Zwitserland. De Europese markt voor plantaardige vleesvervangers groeide de afgelopen twee jaar met 49 procent, meldde het bedrijf. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.