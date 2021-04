Beursblik: ING verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 24,00 naar 30,00 euro, op basis van de hogere staalprijzen dit jaar. Het koopadvies werd maandag door de bank herhaald. De analisten verwachten dat het klimaat tot in de tweede helft van het jaar gunstig blijft voor staal en rekent daarom op 50 procent meer EBITDA in 2021 dan eerder geraamd, en 15 procent meer in 2022. ING verwacht dat het aandeel sterk blijft presteren, in aanloop naar een update over de resultaten en zich op meer aandeleninkopen. Het aandeel ArcelorMittal stond maandag onveranderd op 24,48 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

