Haven Rotterdam: nog onduidelijk wanneer schip Suezkanaal komt

ROTTERDAM (ANP) - Het is nog onduidelijk wanneer het containerschip Ever Given binnenloopt in de Rotterdamse haven vanuit het Suezkanaal. Het enorme containerschip wordt momenteel onderzocht op schade en zeewaardigheid, nadat het vastliep in de belangrijke Egyptische waterweg en recent los werd getrokken.

Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam is het afwachten wanneer het 400 meter lange en 224.000 ton wegende schip binnenkomt. De Ever Given heeft een vrachtcapaciteit voor 20.000 zeecontainers en was op weg van Azië naar Rotterdam toen het vastliep en de doorgang van het Suezkanaal volledig versperde. Door de blokkade ontstond een grote file van wachtende schepen. Het zal waarschijnlijk nog drie tot vier dagen duren voordat die vloot is weggewerkt bij het Suezkanaal.

De vaartijd tussen het Suezkanaal en Rotterdam kan variëren van ruim een week tot meer dan twee weken, onder meer afhankelijk van de snelheid van een schip. Bij de Rotterdamse containerterminal ECT zijn ze voorbereidingen aan het treffen voor de toestroom van de schepen uit het Suezkanaal. Volgens een woordvoerder van ECT kan het afhandelen van een groot containerschip als de Ever Given wel een paar dagen in beslag nemen.

Overigens dreigt vakbond FNV met stakingen in de Rotterdamse haven als de vloot vanuit het Suezkanaal aankomt. Volgens vakbondsbestuurder Niek Stam van FNV kunnen sjorders, die containers vastmaken en lossen, het werk gaan neerleggen om de eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Stam zegt dat ze betere regelingen voor zwaar werk willen en dat het pensioenakkoord negatief uitpakt voor de havenarbeiders die in ploegendiensten werken. De overheid moet volgens hem ruimte geven voor aanpassingen van bepaalde wetgeving bij vervroegd pensioen. Maar er is nog geen reactie uit Den Haag gekomen dus zijn acties mogelijk om de druk op te voeren, aldus Stam.