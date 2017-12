HAL « Terug naar discussie overzicht

Tekenend stukje uit de tijd van 21/1 maar had dit nog niet eerder gezien



"

Te duur om te kopen



‘HAL is een kwalitatief topaandeel, maar momenteel te duur’, oordeelt Huygen. De Nederlandse groep vindt haar oorsprong in de Holland-Amerika Lijn, de rederij die in 1873 werd opgericht om de scheepvaartroute met de VS te verzorgen. De meerderheid is nog steeds in handen van de erg gesloten oprichtersfamilie Van der Vorm. In onze selectie is HAL het enige aandeel dat met een premie noteert tegenover zijn intrinsieke waarde. ‘Wij raden aan posities af te bouwen’, legt Huygen uit. ‘De brillenketen Grandvision (bij ons bekend van Pearle) is met een weging van zowat een derde een zwaargewicht in de portefeuille, maar ging sinds oktober zwaar onderuit terwijl de koers van HAL overeind bleef. De huidige premie van 10 procent is niet te rechtvaardigen.’



HAL hanteert wel een originele dividendstrategie. Het keert jaarlijks 4 procent van de beurskoers op het einde van het jaar uit, waarvan de helft in aandelen en de helft in cash. De koers wordt sinds kort gestut door de stijgende olieprijs. Want met grote belangen in de maritieme groep Boskalis en de verhuurder van drijvende installaties voor de olie- en gassector SBM Offshore is de holding sterk afhankelijk van de energiewinning op zee."



Verkopen die handel is blijkbaar de boodschap