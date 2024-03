AEX gaat vlakke opening tegemoet, maar bitcoin knalt als een raket omhoog

De AEX-index staat een matte opening te wachten, nadat Azië (en vooral de Nikkei) vannacht rood kleurde en het ook op Wall Street vrijdag een tandje minder ging, op een nieuw record van de Nasdaq na.

Er is niet veel nieuws, afgezien van een opwaartse bijstelling van de groei van de Nederlandse economie over Q4. Later in de week komen er nog wat bedrijven met cijfers (Ebusco, HAL en InPost) en op vrijdag kan de Amerikaanse PCE-inflatie nog voor wat spektakel zorgen, al kunnen beleggers daar nog niet op reageren, omdat de beurzen dan zijn gesloten vanwege Goede Vrijdag. Verderop blikken we uitgebreid vooruit op deze beursweek.

En hier vindt u een handig overzicht van alle dagen dat de beurzen dit jaar zijn gesloten.

Forse correctie Nikkei, rest Azië kleurt ook rood

Azië is de nieuwe beursweek in mineur begonnen. Vooral de Nikkei laat een forse correctie zien. Beleggers haalden wat winst van tafel nadat de Nikkei vorige week nog nieuwe records had gevestigd, ondanks de eerste renteverhoging door Bank of Japan in zeventien jaar. De Japanse inflatie, die vrijdag wordt gepubliceerd, kan inzicht geven in het toekomstige monetaire beleid.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: -1,2%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,5%

Hang Seng (Hongkong): -0,2%

Kospi (Zuid-Korea): -0,4%

De meeste techaandelen hadden ook geen beste dag:

Alibaba: -1,5%

Baidu: +2,3%

Prosus-deelneming Tencent: -0,5%

TSMC: -0,6%

Samsung: -0,9%

Nieuw record Nasdaq op verdeeld Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld het weekend in gegaan. De S&P 500 eindigde 0,1% lager op 5.234,18 punten. De Dow Jones-index leed een nog gevoeliger verlies van 0,8%. Maar de Nasdaq steeg juist met 0,2% en bereikte met 16.428,82 punten zelfs een nieuw all-time high. Al met al nam Wall Street iets gas terug na de rally die volgde op het Amerikaanse rentebesluit van woensdag.

De cijfers die FedEx en Nike donderdag nabeurs presenteerden zijn wisselend ontvangen. Nike zag de omzet licht stijgen maar de winst stond onder druk, en de sportartikelenfabrikant waarschuwde ervoor dat de eerste jaarhelft waarschijnlijk 'uitdagend' zal zijn. Beleggers weten in zo'n geval genoeg: zij zetten het aandeel 6,9% lager. Bij FedEx zagen we precies het omgekeerde: een lagere omzet maar hogere winst. Dat viel beduidend beter in de smaak, waardoor de koers met 7,3% steeg.

Apple eindigde 0,5% hoger, maar verloor donderdag nog 4,1% nadat bekend werd dat de techreus een aanklacht aan zijn broek krijgt van het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie.

Beursnieuweling Reddit moest op zijn tweede handelsdag 9% prijsgeven. De dag ervoor eindigde de koers nog bijna 50% (!) boven de uitgifteprijs. Maar al met al is dit natuurlijk nog steeds een spetterend beursdebuut, wat we over de IPO van parfumerieketen Douglas op de beurs van Frankfurt helaas niet kunnen zeggen.

De indicatoren:

De futures duiden op een vlakke opening van de Europese beurzen.

Azië is de beursweek in mineur begonnen, vooral Japan.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt heel licht naar 13,06.

De euro staat fractioneel hoger op 1,0817 ten opzichte van de dollar.

Rust aan het rentefront. De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en noteert 2,58%. De Amerikaanse staat 1 basispuntje lager op 4,21%. Ten opzichte van een week geleden zijn beide met circa 10 basispunten gedaald, in reactie op de renteverwachtingen van de Fed.

De goudprijs maakt pas op de plaats en noteert $2.165,41 per troy ounce.

De olieprijzen staan 0,1 tot 0,2% in de plus. Een vat WTI kost nu $80,90 en voor een vat Brent wordt $85,04 betaald.

Voor spectaculaire koersbewegingen moeten we zijn bij de bitcoin. De munt zat de afgelopen weken in een glijvlucht, maar weet zich vandaag krachtig te herstellen: 6,7% erbij (ofwel ruim $4.200) tot $67.189,29. Daarmee is het verlies van afgelopen week nagenoeg goedgemaakt. YTD staat er nog altijd +58% op de borden en dan moet de halving nog komen.

De AEX opent naar verwachting 0,07% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:06 CFO Delivery Hero vertrekt

08:01 AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

07:14 Economische groei Nederland opwaarts bijgesteld

07:14 Aziatische beurzen noteren verdeeld

07:03 Europese beurzen openen waarschijnlijk weinig spectaculair

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

24 mrt DGB rapporteert stijging in ontvangen betalingen

24 mrt 'China werkt aan nieuwe regels voor markttoegang'

24 mrt Laatste restje bedrijfscijfers en belangrijke macrodata

24 mrt 'China blokkeert gebruik van Intel- en AMD-chips in overheidscomputers'

24 mrt Milde Fed helpt AEX aan nieuw record

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Het is duidelijk nog maandagochtend: nog nauwelijks aanpassingen, op een forse koersdoelverlaging voor URW na:

Unibail-Rodamco-Westfield: naar €82 van €102, maar advies blijft kopen - HSBC

Agenda komende week: HAL, Ebusco, InPost en PCE-inflatie VS

We hebben een verkorte beursweek voor de boeg. Vanwege Goede Vrijdag zijn de beurzen in Europa en de VS vrijdag gesloten. De overige dagen is er genoeg om ons mee te vermaken, waaronder de cijfers van Ebusco, HAL en InPost en de Amerikaanse PCE-inflatie die voor de Fed de belangrijkste maatstaf is voor het rentebeleid.

Maandag 25 maart: Chicago Fed-index

Het belangrijkste cijfer voor vandaag is de Chicago Fed-index. Dat is een cijfer dat vaak weinig redactionele aandacht krijgt, maar belangrijker is dan u wellicht denkt. Volgens een inventarisatie door een machine learning-programma is dit een van de drie macrocijfers waarvan de grootste voorspellende waarde voor de korte termijn uitgaat. Hoe dat zit, kunt u lezen in dit artikel.

De Chicago Fed National Activity-index geeft aan of sprake is van economische groeiversnelling of -vertraging, en of de inflatoire druk af- of juist toeneemt. Dit gebeurt aan de hand van 85 verschillende indicatoren. Het laatste cijfer, van vorige maand, duidde op een groeivertraging. Vandaag blijkt of dat incidenteel is of doorzet.

Dinsdag 26 maart: cijfers Ebusco en consumentenvertrouwen VS

Morgen opent Ebusco de boeken over het vierde kwartaal. Het gaat momenteel niet zo lekker met de fabrikant van elektrische bussen. De koers staat YTD ruim 32% in de min en ten opzichte van een jaar geleden zelfs 66% lager. Half december bevestigde het bedrijf nog de omzetverwachting voor 2023, maar eind januari kwam er toch een een omzetwaarschuwing, omdat een deel van de in 2023 verwachte omzet is doorgeschoven naar 2024. "Het management is nog altijd niet in control", schreef analist Martin Crum van de IEX Beleggersdesk.

Ebusco doet zijn uiterste best om het tij te keren. Het concern kreeg eind januari groen licht van aandeelhouders voor de uitgifte van nieuwe aandelen en de plaatsing van een convertible. Daarmee kon Ebusco zijn financiële positie met ruim €59 miljoen versterken. Verder werd een extra CEO benoemd naast topman Peter Bijvelds. De cijfers van morgen - en vooral de outlook - geven wellicht meer duidelijkheid over de situatie bij het bedrijf.

Verder verschijnen er diverse macro-economische cijfers, waaronder het ‘grote’ Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door Conference Board. In februari zagen we nog een daling, na drie opeenvolgende maanden van stijgingen. Heeft die trend doorgezet?

Woensdag 27 maart: jaarcijfers HAL

Woensdag volgt het consumentenvertrouwen van de eurozone. Hierin was in februari een lichte verbetering te zien.

Nabeurs komen de jaarcijfers van HAL. Het wordt het laatste kunstje van CEO Mel Groot, die deze week na 35 jaar afzwaait. Hij wordt opgevolgd door Jaap van Wiechen. Dat is geen onbekende, want hij zit al tien jaar in de board.

Wie in HAL belegt, belegt eigenlijk in tal van bedrijven, waaronder Boskalis, Vopak, Coolblue en SBM Offshore. Het is al bekend dat het overgenomen Boskalis een goed jaar achter de rug heeft. Ook de aandelen Vopak en SBM doen het dit jaar goed. Coolblue meldde dat het in 2023 een recordomzet heeft behaald van ruim €2,4 miljard in Nederland, België en Duitsland en met Coolblue Energie. Maar er zijn nog veel andere deelnemingen waar we nog niets van weten, dus het complete plaatje hebben we nog niet rond.

HAL heeft al wereldkundig gemaakt over 2023 een dividend te willen uitkeren van €2,85. Dat gaat voortaan volledig in contanten, in plaats van deels stockdividend. Verder wordt het hoofdkantoor verplaatst. Terwijl andere bedrijven, waaronder deelneming Boskalis, met (een deel van) hun hoofdkantoor uit Nederland wegtrekken, keert HAL juist terug naar de moederschoot: Rotterdam. Hiervoor heeft de investeerder een deal gesloten met de fiscus.

Donderdag 28 maart: Amerikaans BBP en Randstad ex-dividend

Donderdag is de Poolse uitbater van postkluisjes InPost aan de beurt om te vertellen hoe het vierde kwartaal is verlopen. Het concern meldde in januari al dat de volumes in Q4 met 21% waren toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in Polen en het Verenigd Koninkrijk ging het crescendo. In Polen stegen de volumes met 17% tot een record van 175,4 miljoen pakketten. De internationale volumes, die inmiddels goed zijn voor 35% van het groepsvolume, stegen met 28%.

Verder gaat het aandeel Randstad €2,28 ex-dividend en verschijnt er een waslijst aan macro-economische cijfers, waaronder het definitieve Amerikaanse BBP over het vierde kwartaal. Het voorlopige cijfer duidde op een groei van 3,2% op jaarbasis, terwijl dat in het derde kwartaal nog 4,9% was.



’s Avonds worden de IEX Gouden Stieren uitgereikt aan aanbieders van financiële producten en diensten die zich afgelopen jaar hebben onderscheiden.

Vrijdag 29 maart: Amerikaanse PCE-inflatie en Goede Vrijdag

Vrijdag zijn de beurzen in Europa en de VS gesloten vanwege Goede Vrijdag. Er verschijnen wel diverse macrodata, waarvan vooral de Amerikaanse persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie over februari de aandacht zullen trekken. Dat laatste cijfer is namelijk voor de Federal Reserve de belangrijkste maatstaf voor het rentebeleid.

De kern-PCE, waarin de prijzen van voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing zijn gelaten, kwam in januari uit op 0,4% en dat was het hoogste niveau in een jaar. De 'gewone' PCE-index steeg met 2,4% op jaarbasis. Dat is nog duidelijk te hoog, want de Fed streeft naar een inflatie van 2%.

De Fed stelde afgelopen week bij het rentebesluit de inflatieverwachtingen opwaarts bij. De kern-PCE zal eind dit jaar naar verwachting uitkomen op 2,6%, terwijl eerder werd uitgegaan van 2,4%. De 'gewone' PCE-inflatie blijft naar verwachting gelijk op 2,4% op jaarbasis. Pas in 2026 zal de inflatie volgens de Fed op het gewenste niveau zijn uitgekomen. Desondanks verwacht de Fed dit jaar nog wel drie keer de rente te verlagen.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week

MAANDAG 25 MAART 2024



13:30 uur: Chicago Fed-index, februari (VS)

15:00 uur: Nieuwe woningverkopen, februari (VS)

DINSDAG 26 MAART 2024

00:00 uur: Randstad jaarvergadering

07:00 uur: Ebusco cijfers vierde kwartaal

00:00 uur: Exmar cijfers vierde kwartaal

08:00 uur: Consumentenvertrouwen - april (Dld)

13:30 uur: Orders duurzame goederen - februari (VS)

14:00 uur: Case Shiller huizenprijzen - januari (VS)

15:00 uur: Consumentenvertrouwen (Conference Board) - maart (VS)

WOENSDAG 27 MAART 2024

06:30 uur: Producentenvertrouwen - maart (NL)

08:45 uur: Consumentenvertrouwen - maart (Fra)

09:00 uur: Inflatie - Maart (Spa)

09:00 uur: Sligro jaarvergadering

09:30 uur: Riksbank rentebesluit (Zwe)

11:00 uur: Consumentenvertrouwen - maart def. (eur)

12:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

15:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

18:00 uur: HAL jaarcijfers

DONDERDAG 28 MAART 2024

07:00 uur: InPost cijfers vierde kwartaal

00:00 uur: Sofina cijfers vierde kwartaal

08:00 uur: Detailhandelsverkopen - februari (Dld)

08:00 uur: Economische groei - vierde kwartaal def. (VK)

09:00 uur: Randstad ex-dividend

09:55 uur: Werkloosheid - maart (Dld)

13:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)

13:30 uur: Economische groei vierde kwartaal def. (VS)

14:45 uur: Inkoopmanagersindex Chicago - maart (VS)

15:00 uur: Aanstaande woningverkopen - februari (VS)

15:00 uur: Consumentenvertrouwen Michigan - maart def. (VS)

VRIJDAG 29 MAART 2024

00:50 uur: Detailhandelsverkopen - februari (Jap)

00:50 uur: Industriële productie - februari (Jap)

06:30 uur: Omzet detailhandel - februari (NL)

06:30 uur: Producentenprijzen - februari (NL)

08:45 uur: Inflatie - maart vlpg (Fra)

09:00 uur: Europese beurzen gesloten vanwege Goede Vrijdag

13:30 uur: Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - februari (VS)

15:30 uur: Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag

Veel succes en vooral plezier vandaag!