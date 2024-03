AEX begint met record aan laatste handelsdag voor het paasweekend

De futures duiden erop dat de AEX-index 0,4% hoger gaat openen, nadat ook Wall Street met een fraaie winst de dag is uitgegaan. En we hebben zowaar drie cijferaars.

De afgelopen dagen is de AEX elke dag een klein beetje verder omhoog gekropen en heeft de index ook beetje bij beetje het oude record aangescherpt. Vandaag lijkt de AEX er wat meer de pas in te zetten. Daarmee gaat maart waarschijnlijk als een uitstekende beursmaand de geschiedenis in: de AEX en de Midkap staan ieder ruim 3,7% in de plus. We sluiten vandaag ook het eerste kwartaal af. Als er geen zwarte zwanen opduiken, wordt dat een droomkwartaal. De AEX staat 11,7% hoger dan voor de jaarwisseling.

Er is vandaag meer nieuws dan aan het begin van de week. De afgelopen dagen kon je een speld horen vallen aan het Damrak. Maar afgelopen etmaal kwamen er vlak achter elkaar drie bedrijven door met cijfers: HAL (gisteravond), Fastned en InPost (voorbeurs). We lopen ze snel langs.

Voor het eerst positieve Ebitda voor Fastned

Fastned zag afgelopen jaar de volumes verdubbelen en spreekt van een nieuw recordjaar. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's behaalde ook voor het eerst een positieve Ebitda, maar dat had het bedrijf al eerder aangekondigd. De Ebitda kwam uit op €4,6 miljoen, terwijl vorig jaar nog een negatief resultaat van €4,6 miljoen opleverde.

Onder de streep restte een verlies van €19,3 miljoen. Dat was in 2022 nog €22 miljoen.

InPost ziet volumes sterker toenemen dan verwacht

De Poolse uitbater van pakketkluisjes InPost meldde een sterker dan verwachte volumegroei over 2023, waarbij de winstgevendheid aantrok. Het aantal pakketten steeg met 20% en dat was iets meer dan analisten hadden verwacht. Volgens het bedrijf is het naast Polen ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk marktleider.

Het aangepaste Ebitda-resultaat steeg met 39% naar 2,73 miljard Poolse zloty, terwijl analisten op 2,7 miljard hadden gerekend. De omzet steeg met 25% en dat was ook iets hoger dan verwerwacht.

In Q4 was de omzetgroei iets lager dan het jaargemiddelde, maar de aangepaste Ebitda steeg juist bovengemiddeld hard.

Miljard winst voor HAL

HAL Holding meldde gisteravond dat het in 2023 de helft meer winst heeft geboekt dan in 2022. De nettowinst kwam uit op €1 miljard, waar dan een jaar eerder nog €647 miljoen was. De nettovermogenswaarde steeg met €700 miljoen tot €13,56 miljard.

Verder meldde HAL over 2023 een dividend te willen uitkeren van €2,85. Dat gaat voortaan volledig in contanten, in plaats van deels stockdividend. Maar dat wist u al.

De investeerder gaf geen concrete prognose voor 2024 af, maar zei wel dat de beursgenoteerde belangen (dan moet u onder andere denken aan Vopak en SBM Offshore) in de eerste drie maanden van dit jaar, tot en met 22 maart, ongeveer €440 miljoen meer waard werden.

Dit was het laatste kunstje van CEO Mel Groot, want hij zwaait deze week na 35 jaar af. Groot wordt opgevolgd door Jaap van Wiechen. Dat is geen onbekende, want hij zit al tien jaar in de board.

Flow Traders houdt last van gebrekkige volatiliteit

Voor beleggers is een gestaag oplopende markt ideaal, maar handelshuis Flow Traders doet vooral goede zaken als de vlam in de pan slaat. Juist dát zorgt ervoor dat veel beleggers dit aandeel in portefeuille hebben: als bescherming tegen onzekere beurstijden.

Gisteravond meldde Flow Traders dat de handelsvolumes in het eerste kwartaal iets waren opgelopen. Maar de volatiliteit, waar het handelshuis dus sterk van afhankelijk is, blijft ondanks een lichte verbetering relatief laag.

... en u kunt de CEO zien op de IEX Beleggersdag

Flinke correctie Nikkei, all-time high in Australië

Terwijl de meeste andere beurzen in de regio vannacht in de lift zaten, maakte de Japanse Nikkei 225-index een flinke duikeling. Woensdag liep de index nog fors op als gevolg van de yen, die een 34-jaars dieptepunt had bereikt ten opzichte van de dollar. Maar donderdag smolt die winst weer weg. Ook de bredere Topix-index daalde fors (zelfs met 1,7%). Dat had waarschijnlijk vooral te maken met diverse indexzwaargewichten (zoals FottBank en Tokyo Electron) die ex-dividend gingen.

De beurs in Sidney bereikte overigens wél een all-time high en dat was vooral te danken aan mijnbouwaandelen als Rio Tinto en BHP Group, die een zware weging in de index hebben.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.05 uur:

Nikkei 225: -1,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%

Hang Seng (Hongkong): +1,0%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Techaandelen waren populair, met uitzondering van TSMC:



Samsung +1,8%

Alibaba: +2,5%

Baidu: +3,5%

Prosus-deelneming Tencent: +0,8%

TSMC: -1,3%

Wall Street behaalt fraaie winst

Wall Street ging woensdag wat aarzelend uit de startblokken, maar wist zich al snel te herpakken. Alle indices eindigden in het groen. De S&P 500 sloot 0,9% hoger op 5.248,50 punten. De Dow Jones-index steeg met 1,2% en de Nasdaq won 0,5%.

Voormalig meme-aandeel Gamestop kwam dinsdag na sluiting van Wall Street met cijfers. De nabeurshandel voorspelde al niet veel goeds en gisteren kelderde de koers met 15%. Farmaceut Merck meldde dat Winrevair, een middel tegen hoge bloeddruk, is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en dat werd beloond met een koerswinst van 5%.

De indicatoren:

De Europese beurzen openen naar verwachting hoger

Overwegend groene koersenborden in Azië vannacht, met uitzondering van Japan.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zit in de lift naar beneden en staat op 12,78, een niveau dat we sinds januari niet meer hebben gezien.

De rentes staan iets onder druk. De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,56% (4 basispunten lager dan gisteren) en de Amerikaanse op 4,21% (2 basispunten eraf)

De euro noteert 1,0806 ten opzichte van de dollar.

De goudprijs staat iets hoger op $2.196,37 per troy ounce.

De olieprijzen staan 0,2% hoger.

De bitcoin lijkt te stabiliseren rond de $70.000 en noteert nu $70.321,19.

De AEX opent naar verwachting 0,4% hoger.

Adviezen

Morgan Stanley heeft een APK uitgevoerd bij ABN Amro en ING en het keuringsrapport maakt melding van kleine koersdoelverhogingen:

ABN Amro: naar €18 van €17 en houden - Morgan Stanley

ING: naar €17,20 van €16 en kopen - Morgan Stanley

Agenda vandaag: Amerikaans BBP en Randstad ex-dividend

De cijfers van Fastned en InPost heeft u al gezien.

Vandaag is er wat koersdruk voor Randstad, want het aandeel gaat €2,28 ex-dividend.

Ook verschijnt er een waslijst aan macro-economische cijfers. Zo wordt het definitieve Amerikaanse BBP over het vierde kwartaal bekendgemaakt. Het voorlopige cijfer duidde op een groei van 3,2% op jaarbasis, terwijl dat in het derde kwartaal nog 4,9% was.

Een ander cijfer waar aandacht voor zal zijn is het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan. Het 'grote' consumentenvertrouwen (gemeten door de Conference Board) werd dinsdag bekendgemaakt. Dit cijfer was licht gedaald en bevindt zich nog altijd op een laag niveau.



Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 uur: Randstad ex-dividend

09:55 uur: Werkloosheid - maart (Dld)

13:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)

13:30 uur: Economische groei vierde kwartaal def. (VS)

14:45 uur: Inkoopmanagersindex Chicago - maart (VS)

15:00 uur: Aanstaande woningverkopen - februari (VS)

15:00 uur: Consumentenvertrouwen Michigan - maart def. (VS)

Agenda morgen: Amerikaanse PCE-inflatie, maar beurzen zijn dicht

Vrijdag zijn de beurzen in Europa en de VS gesloten vanwege Goede Vrijdag. Er verschijnen wel diverse macrodata, maar daar kunnen beleggers pas na het weekend op reageren.

De belangrijkste zijn de Amerikaanse persoonlijke bestedingen en de PCE-inflatie over februari. Dat laatste cijfer is is namelijk voor de Federal Reserve de belangrijkste maatstaf voor het rentebeleid.

De kern-PCE, waarin de prijzen van voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing zijn gelaten, kwam in januari uit op 0,4% op maandbasis en dat was het hoogste niveau in een jaar. Economen verwachten dat dit cijfer in februari is gedaald naar 0,3% op maandbasis.

De 'gewone' PCE-index steeg in januari met 2,4% op jaarbasis. Dit cijfer is volgens economen in februari opgelopen naar 2,5%. Dat is nog duidelijk te hoog, want de Fed streeft naar een inflatie van 2%.

De Fed stelde vorige week bij het rentebesluit de inflatieverwachtingen opwaarts bij. De kern-PCE zal eind dit jaar naar verwachting uitkomen op 2,6% (terwijl bij de decemberraming nog werd uitgegaan van 2,4%). De 'gewone' PCE-inflatie blijft naar verwachting gelijk op 2,4% op jaarbasis. Pas in 2026 zal de inflatie volgens de Fed op het gewenste niveau zijn uitgekomen.

Desondanks verwacht de Fed dit jaar nog wel drie keer de rente te verlagen. Mocht de PCE-inflatie morgen hoger uitkomen dan de verwachting die u hierboven ziet, dan zullen beleggers er een hard hoofd in hebben en dat kan de koersen na het weekend onder druk zetten. Valt het cijfer lager uit dan verwacht, dan brengt dat de eerste renteverlaging dichterbij.

Overigens zei Fed-bestuurder Christopher Waller gisteravond dat hij weinig reden ziet tot haast om de rente te verlagen, omdat de inflatie minder snel daalt dan gehoopt. De sterke arbeidsmarkt geeft de Fed ruimte om op de handen te blijven zitten.

Dit is de agenda van vrijdag:

00:50 uur: Detailhandelsverkopen - februari (Jap)

00:50 uur: Industriële productie - februari (Jap)

06:30 uur: Omzet detailhandel - februari (NL)

06:30 uur: Producentenprijzen - februari (NL)

08:45 uur: Inflatie - maart vlpg (Fra)

09:00 uur: Europese beurzen gesloten vanwege Goede Vrijdag

13:30 uur: Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - februari (VS)

15:30 uur: Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag

Agenda maandag: Wall Street open, Euronext dicht en inkoopdata

Maandag zijn de Europese beurzen gesloten vanwege Tweede Paasdag, maar Wall Street is wel gewoon open. Dan weer op de voor ons reguliere tijd, want komend weekend gaat ook in Europa de zomertijd in.

Die dag verschijnen er diverse macro-economische cijfers, waaronder de Japanse, Chinese en Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de industrie. Dit is de agenda voor maandag:

00:50 uur: Japan Tankan-index Q1

01:30 uur: Japan inkoopmanagersindex industrie maart (def)

03:45 uur: China inkoopmanagersindex industrie Caixin maart (def)

09:00 uur: Europese beurzen gesloten vanwege Tweede Paasdag

15:30 uur: Wall Street opent wél de deuren

15:45 uur: VS inkoopmanagersindex industrie (S&P) maart (def)

16:00 uur: VS inkoopmanagersindex industrie (ISM) maart

16:00 uur: VS bouwuitgaven februari

Veel succes en vooral plezier vandaag!