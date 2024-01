HAL maakt dividend over 2023 bekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft laten weten over 2023 een dividend te willen uitkeren van 2,85 euro per aandeel in contanten. Dit bleek donderdagavond uit een persbericht van de holding. "Het huidige dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend (in contanten) te baseren op 2,5 procent van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering", herhaalde HAL donderdag de wijziging in het dividendbeleid, die afgelopen november werd gepresenteerd. Bron: ABM Financial News

