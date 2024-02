Recordomzet voor Coolblue Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coolblue heeft in 2023 een recordomzet behaald van ruim 2,4 miljard euro in Nederland, België, Duitsland en met Coolblue Energie. Dit meldde het e-commercebedrijf uit Rotterdam, waarin het beursgenoteerde HAL een belang van 49 procent heeft, dinsdagochtend. In 2022 behaalde Coolblue nog een omzet van 2,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verdubbelde tot ruim 88 miljoen euro in het afgelopen jaar, dankzij "de verdere automatisering van het magazijn en het nóg efficiënter en groener maken van de winkels, de bezorging en het magazijn", aldus het bedrijf. Onder de streep resteerde voor Coolblue een winst van bijna 27 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een verlies van ruim 6 miljoen euro in de boeken kwam. De kas inclusief kredietfaciliteiten bedroeg eind 2023 190,6 miljoen euro. Outlook In 2024 zal Coolblue 8 nieuwe winkels openen in Nederland, België en Duitsland. In Duitsland gaat de retailer bovendien zijn bezorggebied verdubbelen, waarbij een tweede depot wordt geopend in Frankfurt. CEO Pieter Zwart bestempelde 2023 als een beter jaar en zei dat 2024 het "aller-aller-allermooiste Coolblue-jaar ooit" wordt. Bron: ABM Financial News

