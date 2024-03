HAL boekt miljard winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL Holding heeft vorig jaar de helft meer winst geboekt dan in 2022, terwijl de nettovermogenswaarde steeg. Dat bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de beleggingsonderneming. De nettowinst steeg van 647 miljoen euro in 2022 naar 1,0 miljard in 2023, of van 7,23 naar 11,17 euro per aandeel. De nettovermogenswaarde steeg met 700 miljoen euro tot 13,56 miljard euro, of 150,12 euro per aandeel, van 13,09 miljard, of 147,72 euro per aandeel eind 2022. HAL stelt een dividend voor van 2,85 euro per aandeel, tegen 2,50 euro een jaar eerder. Outlook HAL gaf geen verwachting af voor het resultaat in 2024, maar meldde dat de beursgenoteerde belangen in de eerste drie maanden van dit jaar, tot en met 22 maart, ongeveer 440 miljoen euro meer waard werden. HAL meldde verder dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, M.F.Groot, zal terugtreden eind maart en wordt vervangen door J.N. van Wiechen. HAL verplaatst de leiding van HAL Holding naar Nederland, waar de meeste activiteiten plaatsvinden, per 1 april 2024. Daarom zal de investeerders vennootschapsbelasting moeten gaan betalen en gaat er voor de dividenduitkeringen een belasting gelden van 15 procent. Bron: ABM Financial News

