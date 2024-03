Alle agendapunten goedgekeurd op bava HAL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van HAL Trust zijn alle resoluties goedgekeurd. Dit maakte HAL Holding vrijdagmiddag na afloop bekend. Er werd bepaald om de Trustee te instrueren om tijdens de Bava van HAL Holding te stemmen vóór de voorgestelde wijziging van de statuten van HAL Holding, inclusief een verhoging van de nominale waarde van de aandelen. En om de trustakte van HAL Trust te wijzigen. De Bava zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2024. Bron: ABM Financial News

