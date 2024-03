Slotcall: AEX scherpt record verder aan, Trump-aandeel door het dak en au Ebusco

De AEX-index begon de dag in lichte mineur, maar vond al snel de weg omhoog en sloot uiteindelijk 0,14% hoger. Niet spectaculair maar wel voldoende om het vorige record verder aan te scherpen.

De AMX liet een overtuigender plus zien (+0,9%) en ook de AScX (+0,3%) had een prima dag.

Besi, dat gisteren nog onderaan bungelde, ging ditmaal aan kop. Branchegenoot ASML (-1,3%) sloot de rij.

De koers van NX Filtration, dat sinds maart in de AScX zit, schommelt de laatste dagen nogal. Vrijdag steeg de koers met 6,5% en maandag kwam daar nog eens 10,9% bij nadat DegroofPetercam het aandeel op de kooplijst had gezet (wel met een gehalveerd koersdoel). Vandaag ging er 2,7% af. Nabeurs werd bekend dat het bedrijf een nieuwe lening heeft losgepeuterd en €25 miljoen wil ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen..

Forse koersdreun Ebusco

"Ebusco grossiert in tegenvallers", schrijft analist Martin Crum over de cijfers van de fabrikant van elektrische bussen. Eind januari kwam het bedrijf met een omzetwaarschuwing. Wie dacht dat hiermee alle pijn wel genomen was, komt bedrogen uit: Ebusco wist zelfs aan die verlaagde prognose niet te voldoen. Ook onder beleggers was de teleurstelling voelbaar: de koers kelderde met 7,7%. Daarmee staat het aandeel YTD 37% in de min en ten opzichte van een jaar geleden kijken aandeelhouders aan tegen een verlies van 69%. Is de bodem bereikt?

Producent van elektrische bussen Ebusco heeft een extreem slecht jaar achter de rug. https://t.co/hsRwwleOym — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 26, 202

Alibaba blaast IPO dochterbedrijf af

Ander opmerkelijk nieuws kwam uit China, waar Alibaba de beursgang van het logistieke dochterbedrijf Cainiao heeft afgeblazen. Naar de exacte reden moeten we gissen. De minderheidsaandeelhouders, die 36% van het bedrijf in handen hebben (onder wie werknemers) mogen hun stukken terugverkopen aan Alibaba, voor maximaal $0,62 per aandeel, wat neerkomt op een totale opbrengst van maximaal $3,75 miljard. Alibaba bezit de resterende 64%.

Koers Maersk maakt slagzij na brugongeluk Baltimore

Het waren zonder meer indrukwekkende beelden, van de Francis Scott Key Bridge bij Baltimore die als een kaartenhuis instortte nadat deze door een schip was geramd. Het blijkt te gaan om een schip dat als charter vaart voor de Deense transportgigant Maersk. Naar nu blijkt was dit niet het eerste ongeluk met het schip: De 'Dali' botste in 2016 al eens tegen een kade in de haven van Antwerpen. Of dit consequenties heeft voor Maersk, is de vraag. Wel zetten beleggers de koers 2,6% lager.

Goud stijgt verder

De goudprijs ligt er ook vandaag lekker bij en staat inmiddels ruim 10% hoger dan een jaar geleden. Dat het edelmetaal de wind in de rug heeft, heeft verschillende redenen. Ten eerste maakt het vooruitzicht van renteverlagingen goud aantrekkelijker als belegging. Een hoge rente maakt goud, dat geen rente uitkeert, minder aantrekkelijk als belegging. Een lagere rente heeft het omgekeerde resultaat. Daarnaast wordt de goudprijs ondersteund door geopolitieke spanningen in het Midden Oosten en Oekraïne, omdat goud vaak dient als veilige-havenbelegging. Ten derde zijn centrale banken, China voorop, op grote schaal goud aan het inkopen. De Chinese centrale bank was vorig jaar al de grootst inkoper van goud. Zij heeft al zestien maanden op rij de goudvoorraad verhoogd en bezit inmiddels 72,58 miljoen troy ounce, waarvan 390.000 troy ounce in februari werd ingeslagen. Het land, verwikkeld in een technologieoorlog met de VS, wil minder afhankelijk worden van de dollar en daarom de goud- en deviezenvoorraden meer spreiden. Ook Chinese beleggers vluchten in goud, nu het economisch wat minder goed gaat en vooral de vastgoedsector in een dip zit.

Het wordt spannend of de Amerikaanse PCE-inflatie van vrijdag nog effect heeft op de goudprijs. Een hoger dan verwachte inflatie kan de plannen van de Fed om de rente te verlagen in de ijskast zetten en dat kan de goudprijs onder druk zetten.

Wall Street is de dag goed begonnen

Wall Street is de dag goed begonnen en poetst daarmee de verliezen van maandag nagenoeg weg. Alle elf sectoren van de S&P 500 staan op winst. Chipaandelen liggen er overwegend goed bij. De Philadelphia Semiconductor-index staat 0,9% in de plus en is op weg om het eerste kwartaal met een dubbelcijferig rendement af te sluiten. Daarmee heeft de index een voorsprong op de Nasdaq genomen.





Tesla-stunt valt goed bij beleggers

Een opvallende stijger is Tesla (+4,4%). De aankondiging van Elon Musk dat Teslarijders een maand lang gratis de 'Full Self-Driving'-software, ter waarde van $12.000 mogen uittesten, lijkt bij beleggers in goede aarde te vallen. Het afgelopen jaar stond de verkoop van Tesla's onder druk en zag het bedrijf zich diverse malen genoodzaakt om de verkoopprijzen van zijn elektrische auto's te verlagen. Volgens Musk is die software een winstgenerator en dat brengt natuurlijk fantasie in het aandeel.

Droomdebuut Trump-aandeel

Na het droomdebuut van Reddit vorige week (waarbij de koers op de eerste handelsdag bijna 50% boven de uitgifteprijs eindigde), mocht vandaag het social-mediaplatform van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump de sprong wagen. Truth Social (met de originele tickercode DJT, vernoemd naar de oprichter) kreeg via een reverse listing een notering aan de Nasdaq. De aandelen gingen als warme broodjes over de toonbank. Aan het begin van de handelsdag werd de handel even stil gelegd vanwege de forse koersschommelingen, maar na enkele uren handel staat er +46% op de borden. Cashen is er voor Trump voorlopig niet bij: hij zit vast aan een lock-up periode van zes maanden, waarin hij geen stukken mag verkopen.

Weinig beweging aan het rentefront

Er is niet echt een lijn te trekken in de tienjaarsrentes:

Nederland: 2,60% (+3 basispunten ten opzichte van gisteren)

Duitsland: 2,34% (-3 basispunten)

Frankrijk: 2,83% (-2 basispunten)

Italië: 3,64% (-5 basispunten)

VK: 4,00% (-1 basispunten)

VS: 4,25% (onveranderd)

De brede markt

De AEX sloot 0,14% hoger op 878,40 punten. Daarmee doen we het beter dan onze zuiderburen (-0,1%), maar minder goed dan de CAC40 (+0,4%), DAX40 (+0,7%) en de FTSE 100 (+0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) staat wat onder druk en noteertr 13,05

De drie belangrijkste indices op Wall Street (Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq) staan allemaal 0,2% hoger.

De euro daalt ietsje en noteert 1,0829 dollar.

De goudprijs staat 0,2% hoger op $2.177 per troy ounce: bijna $20 meer dan een week geleden.

De bitcoin is weer onder de $70.000 gezakt en staat 0,9% lager dan gisteren op $69.656,70.

De olieprijzen zitten eveneens in de lift naar beneden. De prijs van een vat Brent-olie staat 0,3% lager op $85,77. WTI koerst 0,1% lager op $81,86.

Verder op het Damrak

Een flinke afstraffing voor Ebusco.

De koers van IEX Group (waar deze website onder valt) steeg met 1,25% nadat het moederbedrijf met jaarcijfers naar buiten kwam. IEX spreekt van een 'sterk jaar' en welke cijfers en ontwikkelingen achter die term schuilgaan leest u hier.

(waar deze website onder valt) steeg met 1,25% nadat het moederbedrijf met jaarcijfers naar buiten kwam. IEX spreekt van een 'sterk jaar' en welke cijfers en ontwikkelingen achter die term schuilgaan leest u hier. HAL komt morgen met cijfers en steeg in aanloop hier naartoe met 1,3%.

komt morgen met cijfers en steeg in aanloop hier naartoe met 1,3%. InPost is donderdag aan de beurt voor de cijfers, maar de koers is vandaag met 5,4% opgelopen.

is donderdag aan de beurt voor de cijfers, maar de koers is vandaag met 5,4% opgelopen. Dat DSM-Firmenich (-1,2%) op de kooplijst staat van Goldman Sachs, kon het aandeel niet omhoog helpen.

(-1,2%) op de kooplijst staat van Goldman Sachs, kon het aandeel niet omhoog helpen. AkzoNobel werd door dezelfde bank van de kooplijst afgevoerd, maar de koers steeg toch met 1,98%.

werd door dezelfde bank van de kooplijst afgevoerd, maar de koers steeg toch met 1,98%. Het Belgische Umicore (-3,9%) had wel een off-day, nadat Goldman Sachs het koersdoel had gehalveerd en het aandeel voorzag van een verkoopadvies.

(-3,9%) had wel een off-day, nadat Goldman Sachs het koersdoel had gehalveerd en het aandeel voorzag van een verkoopadvies. Prosus (+2,4%) leek mee te liften met de koerswinst van deelneming Tencent vannacht in Hongkong.

(+2,4%) leek mee te liften met de koerswinst van deelneming Tencent vannacht in Hongkong. De koers van Morefield Group schoot met maar liefst 9,6% omhoog na cijfers.

Wat is uw favoriete aandeel voor april? Laat uw mening horen!

April staat voor de deur en dat betekent dat we u weer in de gelegenheid stellen om uw visie te delen voor de maandelijkse meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Hoe denkt u dat de AEX-index het komende maand zal doen? Van welk aandeel voorziet u de beste prestaties? En welk aandeel kunnen we volgens u beter uit de weg gaan? Ook zijn we benieuwd naar de rol van dividend in uw beleggingsstrategie. Laat uw stem horen? Uiteraard zullen wij de uitslag met u delen. Alvast hartelijk dank!

Adviezen

Goldman Sachs deelt een flinke dreun uit aan Akzo Nobel en Umicore: forse koersdoelverlagingen en een verkoopadvies als toetje. DSM-Firmenich blijft wel op het kooplijstje staan.

Ebusco, naar €3,50 van €5,00 en houden - Degroof Petercam

KPN: naar €127 van €115, maar advies omlaag van kopen naar houden - Société Générale

Akzo Nobel: naar €63 van €90 en koopadvies vervangen voor een verkoopadvies - Goldman Sachs

Umicore: naar €19 van €38 en houdadvies vervangen door een verkoopadvies - Goldman Sachs

DSM-Firmenich: naar €121 van €117 en kopen - Goldman Sachs

Agenda: hoe heeft HAL in 2023 gepresteerd?

Morgen komen er diverse macro-economische cijfers, waaronder het consumentenvertrouwen van de eurozone. Hierin was in februari een lichte verbetering te zien.

Nabeurs komen de jaarcijfers van HAL. Het wordt het laatste kunstje van CEO Mel Groot, die deze week na 35 jaar afzwaait. Hij wordt opgevolgd door Jaap van Wiechen. Dat is geen onbekende, want hij zit al tien jaar in de board.

Wie in HAL belegt, belegt eigenlijk in tal van bedrijven, waaronder Boskalis, Vopak, Coolblue en SBM Offshore. Het is al bekend dat het overgenomen Boskalis een goed jaar achter de rug heeft. Ook de aandelen Vopak en SBM doen het dit jaar goed. Coolblue meldde dat het in 2023 een recordomzet heeft behaald van ruim €2,4 miljard in Nederland, België en Duitsland en met Coolblue Energie. Maar er zijn nog veel andere deelnemingen waar we nog niets van weten, dus het complete plaatje hebben we nog niet rond.

HAL heeft al wereldkundig gemaakt over 2023 een dividend te willen uitkeren van €2,85. Dat gaat voortaan volledig in contanten, in plaats van deels stockdividend. Verder wordt het hoofdkantoor verplaatst. Terwijl andere bedrijven, waaronder deelneming Boskalis, met (een deel van) hun hoofdkantoor uit Nederland wegtrekken, keert HAL juist terug naar de moederschoot: Rotterdam. Hiervoor heeft de investeerder een deal gesloten met de fiscus.

Hierbij voor de volledigheid de agenda voor morgen:

06:30 uur: Producentenvertrouwen - maart (NL)

08:45 uur: Consumentenvertrouwen - maart (Fra)

09:00 uur: Inflatie - Maart (Spa)

09:00 uur: Sligro jaarvergadering

09:30 uur: Riksbank rentebesluit (Zwe)

11:00 uur: Consumentenvertrouwen - maart def. (eur)

12:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

15:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

18:00 uur: HAL jaarcijfers

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijna avond toe!