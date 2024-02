Degroof Petercam verhoogt koersdoel HAL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coolblue

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel op HAL licht verhoogd, van 114,00 naar 116,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport. Coolblue publiceerde dinsdag jaarcijfers, met een recordomzet in 2023 en een verdubbeling van de EBITDA. Over 2024 is het bedrijf, dat voor 49 procent in handen is van HAL, ook positief. "De sprong in winstgevendheid is indrukwekkend, maar helaas zijn de multiples in de sector flink gedaald", zei Degroof Petercam over de cijfers van Coolblue. Zalando wordt momenteel verhandeld tegen een multiple van 11. "Als we dat toepassen op Coolblue, zou een waardering uitkomen tussen 1 en 1,5 miljard euro", volgens analist Joren Van Aken. Het belang van HAL zou dan 500 tot 750 miljoen euro waard zijn, volgens Van Aken. In 2021 werd Coolblue volgens HAL nog gewaardeerd op 250 miljoen euro. "Een beursgang vandaag zou dus nog steeds waarde creëren, circa 5 tot 8 euro per aandeel, maar zal waarschijnlijk niet de gamechanger zijn zoals eerder werd verwacht", aldus Van Aken. Het aandeel HAL noteerde dinsdagochtend licht lager op 115,40 euro. Bron: ABM Financial News

