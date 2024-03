KBC Securities positief over HAL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het advies voor HAL verhoogd van Houden naar Accumuleren, en het koersdoel van 138,00 naar 141,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de bank. De verhogingen volgen op cijfers van de holding op woensdagavond. KBC zag de intrinsieke waarde en de nettowinst stegen, dankzij de overname van Boskalis. Boskalis boekte namelijk recordresultaten. Het voorgestelde brutodividend voor 2023 is 2,85 euro per aandeel, een stijging met 14 procent op jaarbasis, zo merkte KBC nog op. Het aandeel HAL steeg donderdag met 0,2 procent tot 129,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.