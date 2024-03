Degroof Petercam verhoogt koersdoel HAL

30% korting op de NAV, bij HAL?



Dan heb je alleen de aanwezige bult cash gewaardeerd + de waardering van Boskalis a 10x de winst.



En de rest gratis, maar ach, waarom de laatste resultaten van Boskalis mee laten wegen in je nieuwe koersdoel.



Probleem is natuurlijk dat Boskalis ook niet meer genoteerd is en de hogere waarde komt dus nauwelijks terug in de NAV net als CoolBlue wat voor 250mio bijdraagt in de NAV en nog vele van die belangen die los allemaal veel meer waard zouden zijn.

Als je daar dan 30% korting op zou geven...... nee sorry, dat is nog steeds belachelijk.



Dat holdings met allemaal kleine belangetjes die een belegger ook zelf kan kopen en waar de holding door het slechts geringe belang van een paar procent weinig te vertellen heeft en dus alleen maar nog een laag extra kosten is met een discount noteert dat snap ik maar HAL met heel veel volledige belangen of net geen 100% en in overige grote belangen zoals Vopak en dergelijke minimaal een commissaris heeft zitten en dus meepraat en meebeslist dat is heel wat anders en dan is 30% korting echt belachelijk.



Waar komt dat vandaan de laatste tijd. Als je de hele historie van HAL bekijkt sinds notering als Holding dan zie je dat de koers meestal gemiddeld genomen pakweg rond de 3% onder de nav noteert, soms tot aan 20% korting tussendoor door bredere marktomstandigheden maar ook tussentijds wel eens zelfs boven de NAV noteert omdat er speculatie is over een nieuw pareltje van HAL wat zich geVORMd heeft en waar deels of geheel op gecashed kan worden.



Ik vind wel dat HAL wat meer actie mag ondernemen want met de huidige return op de koers en met de beperkte zichtbaarheid van het niet genoteerde boek wat nu het grootste deel is maar daar zijn ze nu ook net mee bezig en overmorgen de jaarresultaten. Eens zien wat er dan bekend gemaakt wordt.