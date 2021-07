Waar zijn Philips en Just Eat Takeway nou helemaal mee bezig

Mijn oog valt op twee aandelen vandaag. Zo hard als vorig jaar gaat het niet, maar het is lang geleden dat Philips zo'n pak slaag kreeg. En waarom? Fundamenteel lijkt het erg overdreven. Onze beleggersdesk zegt Buy. Zeker voor wie veel geduld heeft en aandelen lang aanhoudt is dit misschien een mooie kans.

Na 2x €250mln afschijven op beademingsapparatuur hangt #Philips intussen zelf ook aan beademing. Vandaag downgrade van DB naar hold van buy en €44 van €52 #AEX pic.twitter.com/McTbybNaKy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 8, 2021

Wat misschien een kans kan worden is Just Eat Takewaway. Nee, de neergaande trend is zeker nog niet doorbroken, maar voor wie van een lekkere dosis risico en adrenaline houdt misschien. Bij groeiaandelen moet er nu eenmaal vaak vroeg bij zijn, anders mist u de grootste koersbewegingen. Onze desk zegt zelfs Strong Buy.

U kunt het ook simpel houden: buy als u denkt dat Jitse Groen & Co Duitsland behouden en de VS veroveren, sell als u denkt dat het niet lukt, of dat het concern vast komt te zitten in een uitzichtloze loopgravenoorlog.