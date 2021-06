Slotcall: GrandVision grootste verliezer van het Damrak

De AEX (+0,7%) weet weer eens hoger te sluiten. Nadat de deuren op het Damrak vanochtend openden leek het daar nog niet op. Pas rond het middag uur wist de AEX namelijk zijn weg naar het groen te vinden.

Binnen de AEX was het Prosus dat het meeste moest inleveren. De koers van de internetinvesteerder sloot vandaag 3,2% lager dan gisteren. Anders was dat bij Unibail (+2%). Het bedrijf zette vandaag de grootste stap naar boven.

Minder goed ging het in cryptoland. De waarde van een bitcoin (-1,6%) stond eerder vandaag ruim 8% in de min en noteerde onder de $30.000. Sinds de namiddag trekt de cryptomunt weer een beetje bij. Technisch analist Wouter Slot ziet de nabije toekomst van bitcoin niet al te rooskleurig.

In zijn analyse schrijft hij dat de doorbraak van de ‘neklijn’ de weg vrijmaakt voor een verdere koersdaling. “Er kan op basis van dit patroon een neerwaarts koersdoel worden berekend op $15.000.”

GrandVision hard onderuit

GrandVision (-7,7%) is de grootste verliezer van het Damrak. De optiekketen en aandeelhouder HAL hebben aan het kortste eind getrokken in de arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Het Zwitserse arbitragehof is van mening dat de voorwaarden van de koopovereenkomst tijdens de pandemie zijn geschonden door GrandVision.

In beroep gaan is geen optie en dus is het volledig aan EssilorLuxottica om te bepalen hoe het nu verder gaat. Het bedrijf kan – zonder dat het daar een enorme fee voor hoeft te betalen – afzien van de deal, of opnieuw onderhandelen over de overnamesom. Wat het meest aannemelijk is en wat dit betekent voor beleggers leest u in de omvangrijke analyse hieronder.

Accsys in het groen

Aan de andere kant van het spectrum treffen we Accsys (+6,1%), dat tot dagtopper van het Damrak bekroond kan worden. De markt reageerde ontzettend goed op de jaarcijfers van Accsys over het gebroken boekjaar dat loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021. Vooral het feit dat de omzet in de tweede jaarhelft met ruim 20% groeide viel in goede aarde bij beleggers.

“Accsys presteert ruim boven verwachting en heeft een mooie toekomst voor zich. Het opwaarts potentieel voor de lange termijn is hoog, al staan er wel grote risico’s tegenover”, schrijft IEX-analist Niels Koerts. In zijn diepgaande analyse van Accsys gaat Koerts verder in op deze risico’s. Deze analyse vindt u hieronder.

Winstgevendheid Accsys gaat de komende jaren tenminste vertienvoudigen #Accsys https://t.co/09QbYO60mL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 22, 2021

Brede markt

Vandaag liet de AEX met +0,7% bijna alle andere Europese indices achter zich.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met -5,4%. De index noteert nu 16,9 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,3%), Dow Jones (+0,0%) en Nasdaq (+0,4%).

De euro daalde met 0,1% en noteert 1,191 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (-0,9%) gaan beide een beetje naar beneden.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-1,3%) dalen beide.

Bitcoin (-1,6%) herstelt zich zojuist van een grotere dip eerder vandaag.

Het Damrak:

Bank of America heeft zijn koersdoel voor Heineken (+1,6%) een beetje opgeschroefd. Waar dit eerst €107 was, is dit nu €122 met behoud van het koopadvies.

(+1,6%) een beetje opgeschroefd. Waar dit eerst €107 was, is dit nu €122 met behoud van het koopadvies. Brancheorganisatie World Steel Association meldde vandaag dat ook in mei dubbelcijferige groei te zien was in de wereldwijde staalproductie. Daar profiteert ArcelorMittal (+0,7%) natuurlijk ook van.

(+0,7%) natuurlijk ook van. Met het net gelanceerde Sustainable Impact Fund ter waarde van €425 miljoen wil ABN Amro (-0,5%) investeren in duurzame bedrijven.

(-0,5%) investeren in duurzame bedrijven. Mitsubishi heeft voor het eerst een kapitaalbelang en stemrecht van 3,04% gemeld in Alfen (+4,1%).

(+4,1%). Ordina (+0,7%) mikt op flinke groeiversnelling. Tegen 2026 wil de IT-dienstverlener een jaarlijkse omzetgroei van 8% tot 10% realiseren. In zijn uitgebreide analyse van Ordina noemt IEX-analist de doelstellingen ambitieus.

(+0,7%) mikt op flinke groeiversnelling. Tegen 2026 wil de IT-dienstverlener een jaarlijkse omzetgroei van 8% tot 10% realiseren. In zijn uitgebreide analyse van Ordina noemt IEX-analist de doelstellingen ambitieus. Heijmans (+1,1%) heeft samen met drie andere partijen een plan voor een nieuwe duurzame stad in Flevoland aangeboden aan minister Ollongren.

(+1,1%) heeft samen met drie andere partijen een plan voor een nieuwe duurzame stad in Flevoland aangeboden aan minister Ollongren. De arbitragezaak die GrandVision verloren heeft van EssilorLuxottica is ook een flinke tegenvaller voor HAL (-4,6%).

Adviezen

Heineken: naar €122 van €107 en kopen - Bank of America Merril Lynch

Prosus: naar €142 van €140,40 en kopen - JPMorgan Cazenove

Prosus: naar €116 van €112 en kopen - HSBC

Solvay: naar €130 van €100 en verhoogd naar kopen - Bank of America Merril Lynch

Ontex: naar €16 van €18 en kopen - KBC Securities

Ontex: naar €9 van €8,50 en kopen - Goldman Sachs

Agenda