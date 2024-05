AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het groen.

Maandag wist de AEX nog zijn hoogste stand ooit aan te scherpen, met een stijging van 0,4 procent naar een slotstand van 891,13 punten.

Het sentiment was aan het begin van de nieuwe beursweek positief, nu de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september weer is toegenomen, na de zwakker dan verwachte Amerikaanse banencijfers van vrijdag.

"Een lager dan verwacht banencijfer voor april in combinatie met een hoger werkloosheidscijfer en een iets lager gemiddeld uurloon deed het idee van een zachte landing herleven. Vandaar de dalende obligatierente en hogere kansen op renteverlagingen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"De Fed verkeert niet in een positie om de rente meteen te verlagen, maar kan dit wel iets eerder doen dan begin vorige week werd gedacht", zei Swissquote Bank.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond met 1,0 procent in het groen.

De focus zal nu weer verschuiven naar de bedrijfscijfers van onder meer Walt Disney, BP en Zalando vandaag, en AB InBev, Uber en Airbnb woensdag. De macro-economische agenda is vandaag redelijk leeg.

Het sentiment in Azië was vanochtend overwegend positief. Koploper was de KOSPI index in Seoel, die na een feestdag 2,0 procent hoger koerste. Ook de beurs in Japan noteerde na een vrije maandag hoger. De Nikkei won 1,4 procent, terwijl Sydney na het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia 1,0 procent won. De Chinese beurzen stonden daarentegen in het rood.

De Australische centrale bank hield zijn belangrijkste rentetarief conform verwachting voor de vierde keer op rij ongemoeid op 4,35 procent. De centrale bank zei in een verklaring dat de inflatie weliswaar afneemt, maar toch nog steeds te hoog is, gelet op de doelstelling van een inflatie van 2,0 procent.

De olieprijs liet weinig beweging zien op 78,61 dollar per vat, na een bescheiden stijging maandagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

Kendrion is 2024 traag gestart, zoals was verwacht, maar zag ondanks een lagere omzet de winstgevendheid wel aantrekken. Kendrion verwacht dat de trends van de afgelopen kwartalen nog wel even doorzetten. Daarom zal het bedrijf blijven inzetten op kostenmaatregelen, vooral bij de tak voor industriële remmen.

Heijmans heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer woningen verkocht en houdt vast aan de outlook voor 2024, die in februari bij de jaarcijfers werd afgegeven. Voor het lopende jaar rekent Heijmans daarmee nog altijd op een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5 procent op een omzet van 2,5 miljard euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ING van 17,50 naar 18,50 euro, bij handhaving van het koopadvies en Jefferies verhoogde het koersdoel voor Philips van 17,50 naar 22,00 euro, met handhaving van het Underperform advies.

Arcadis kreeg van het ministerie van transport van Ontario een contract voor vijf jaar toegewezen voor de realisering van zogeheten digital asset management. Financiële detalis werden niet gemeld.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 1,0 procent tot 5.180,74 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 38.852,27 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.349,25 punten.